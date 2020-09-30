***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.09.2020 11:21
***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TLMAN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TLMAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877375
BIST
13:231.135
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 12,08
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.136
En Düşük
1.129
13:237,7710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0458
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,7464
13:239,1050
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0737
|Açılış
|: 9,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,2060
En Düşük
9,0797
13:23470,98
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -5,56
|Açılış
|: 470,98
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
469,58
BIST En Aktif Hisseler13:23
|KENT
|334,10
|1.323.433
|% 39,15
|
|KNFRT
|19,14
|50.308.032
|% 10,00
|
|BALAT
|9,24
|1.375.014
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,69
|5.662.971
|% 10,00
|
|MERKO
|12,00
|1.582.320
|% 9,99
|
|JANTS
|214,20
|6.004.186
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|894.818
|% -10,00
|
|YBTAS
|19.817,10
|977.918
|% -10,00
|
|YONGA
|36,10
|4.178.503
|% -9,98
|
|BRYAT
|177,80
|110.613.825
|% -9,97
|
|ASELS
|18,98
|1.749.980.325
|% 1,99
|
|SISE
|7,15
|1.198.881.229
|% -3,25
|
|KARSN
|3,13
|663.083.441
|% 5,03
|
|GARAN
|7,03
|647.874.004
|% 1,88
|
|KRDMD
|3,36
|567.111.788
|% 2,44
|
|KARSN
|3,13
|663.083.441
|% 5,03
|
|KRDMD
|3,36
|567.111.788
|% 2,44
|
|SISE
|7,15
|1.198.881.229
|% -3,25
|
|ASELS
|18,98
|1.749.980.325
|% 1,99
|
|GARAN
|7,03
|647.874.004
|% 1,88
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7647
|7,7710
|% -0,59
|
|Euro
|9,0955
|9,1050
|% -0,80
|
|Sterlin
|9,9519
|10,0018
|% -0,59
|
|Frank
|8,3990
|8,4495
|% -0,75
|
|Riyal
|2,0677
|2,0781
|% -0,41
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-5,35
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|-32,00
|
|Tam
|3.108
|3.186
|-34,14
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|-16,51
|
|Çeyrek
|753
|771
|-8,26
|