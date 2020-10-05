***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.10.2020 10:10
***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TLMAN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TLMAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878163
BIST
11:261.155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 10,39
|Açılış
|: 1.151
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.156
En Düşük
1.151
11:267,7355
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0225
|Açılış
|: 7,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7840
En Düşük
7,7213
11:269,0840
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0126
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1370
En Düşük
9,0574
11:26470,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,51
|Açılış
|: 470,36
|
|Önceki Kapanış
|: 473,87
|
475,25
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler11:26
|ALCAR
|157,30
|32.032.955
|% 10,00
|
|VANGD
|8,36
|6.057.533
|% 10,00
|
|DOBUR
|22,00
|17.468
|% 10,00
|
|MERKO
|15,97
|56.732.405
|% 9,99
|
|BRYAT
|193,70
|25.723.052
|% 9,99
|
|TKURU
|754,60
|329.760
|% -10,00
|
|COSMO
|8,37
|361.827
|% -10,00
|
|MERIT
|91,30
|346.757
|% -9,96
|
|ATSYH
|3,00
|512.556
|% -9,91
|
|UTPYA
|15,67
|12.759.341
|% -7,77
|
|SISE
|7,09
|331.234.959
|% 0,71
|
|ASELS
|18,58
|272.286.563
|% 0,98
|
|KRDMD
|3,49
|263.218.412
|% 1,45
|
|GARAN
|7,18
|258.099.512
|% 0,98
|
|THYAO
|10,76
|239.221.880
|% 1,32
|
|KRDMD
|3,49
|263.218.412
|% 1,45
|
|GSDHO
|2,22
|165.324.486
|% 4,23
|
|ODAS
|2,97
|189.360.818
|% 1,71
|
|EKGYO
|1,76
|110.609.654
|% 1,15
|
|POLHO
|3,30
|206.957.270
|% 3,45
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7317
|7,7355
|% -0,29
|
|Euro
|9,0751
|9,0840
|% -0,14
|
|Sterlin
|9,9742
|10,0242
|% -0,33
|
|Frank
|8,3831
|8,4337
|% -0,12
|
|Riyal
|2,0528
|2,0631
|% -0,45
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|-6,19
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-3,47
|
|Cumhuriyet
|3.140
|3.187
|-3,00
|
|Tam
|3.125
|3.204
|-0,42
|
|Yarım
|1.510
|1.550
|-0,20
|
|Çeyrek
|758
|775
|-0,11
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,86
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,00
|
|B. Petrol
|40,20
|40,20
|0,93
|
Seans Raporu
11:26
daha fazla
-
11:41SAYAS
Yüzde 9.98 oranında artışla 7.27 lira fiyatla işlem gören hissede 803, 423 adet işlem
-
11:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, ISCTR, DOHOL
-
11:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 78 artarak (% 0.84 ) 1, 057
-
11:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRYAT, DOBUR, VANGD, EMNIS, BALAT, DENCM, OLMIP, KLGYO, MERKO, UFUK
-
11:39
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ATSYH, COSMO, TKURU, MERIT