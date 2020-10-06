***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.10.2020 10:13
***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TLMAN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TLMAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878488
BIST
11:291.165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,69
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.167
En Düşük
1.163
11:297,7755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0109
|Açılış
|: 7,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7755
En Düşük
7,7419
11:299,1551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0062
|Açılış
|: 9,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1686
En Düşük
9,1224
11:29476,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,04
|Açılış
|: 476,71
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
477,95
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler11:29
|FORMT
|4,84
|34.599.097
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.520.977
|% 10,00
|
|DYOBY
|10,91
|44.868.187
|% 9,98
|
|UZERB
|37,90
|11.976
|% 9,98
|
|EMNIS
|58,40
|463.871
|% 9,98
|
|MERIT
|87,30
|306.947
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|158.376
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|362.014
|% -9,99
|
|MRSHL
|389,20
|855.851
|% -9,99
|
|RODRG
|9,70
|2.335.926
|% -7,88
|
|GARAN
|7,27
|891.741.848
|% 1,25
|
|SISE
|6,96
|543.509.710
|% -0,85
|
|ODAS
|3,14
|344.161.276
|% 3,97
|
|ASELS
|18,75
|253.284.158
|% 0,27
|
|GUBRF
|37,14
|191.788.108
|% 5,99
|
|GARAN
|7,27
|891.741.848
|% 1,25
|
|ODAS
|3,14
|344.161.276
|% 3,97
|
|SISE
|6,96
|543.509.710
|% -0,85
|
|EKGYO
|1,81
|100.834.640
|% 2,26
|
|BSOKE
|2,12
|118.788.416
|% 0,47
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7699
|7,7755
|% 0,14
|
|Euro
|9,1490
|9,1551
|% 0,07
|
|Sterlin
|10,0426
|10,0930
|% -0,07
|
|Frank
|8,4569
|8,5079
|% 0,07
|
|Riyal
|2,0654
|2,0758
|% 0,08
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|-5,57
|
|Altın Gr.
|477
|477
|-1,16
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,25
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,35
|41,35
|0,06
|
Seans Raporu
11:29
daha fazla
-
11:38NATEN
Yüzde 7.78 oranında artışla 45.42 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 111, 809 adet işlem
-
11:37OZRDN
Yüzde 9.90 oranında artışla 8.88 lira fiyatla işlem gören hissede 630, 638 adet işlem
-
11:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 15 artarak (% 0.40 ) 1, 303
-
11:35XU100
Endeks 1, 166 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 48 üstünde . İşlem hacmi 5, 640.00 milyon TL de
-
11:33ITTFH
Yüzde 4.55 oranında artışla 5.98 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 050, 224 adet işlem