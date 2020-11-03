***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2020 13:52
***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TLMAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885710
BIST
14:221.129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -4,31
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.124
14:228,5135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0734
|Açılış
|: 8,5130
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5195
En Düşük
8,4096
14:229,9783
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,1550
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9793
En Düşük
9,7754
14:22518,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 4,28
|Açılış
|: 518,66
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
518,96
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler14:22
|PKENT
|650,10
|211.283
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|579.132
|% 10,00
|
|VANGD
|9,80
|2.883.826
|% 9,99
|
|YAPRK
|30,78
|1.099.489
|% -10,00
|
|ISGSY
|16,02
|52.621.354
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|188.083
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|198.156
|% -10,00
|
|SERVE
|14,40
|438.598
|% -10,00
|
|SISE
|6,33
|859.237.832
|% -0,47
|
|PETKM
|4,19
|842.980.707
|% 2,20
|
|TSKB
|2,33
|723.449.425
|% -8,63
|
|KRDMD
|3,18
|656.818.720
|% -6,74
|
|GARAN
|6,62
|554.643.081
|% 0,15
|
|TSKB
|2,33
|723.449.425
|% -8,63
|
|PETKM
|4,19
|842.980.707
|% 2,20
|
|KRDMD
|3,18
|656.818.720
|% -6,74
|
|DOHOL
|2,42
|414.589.009
|% -0,82
|
|EKGYO
|1,71
|253.898.727
|% -1,72
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5079
|8,5135
|% 0,87
|
|Euro
|9,9700
|9,9783
|% 1,58
|
|Sterlin
|11,0051
|11,0603
|% 1,26
|
|Frank
|9,2384
|9,2940
|% 1,04
|
|Riyal
|2,2581
|2,2695
|% 0,64
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|3,10
|
|Altın Gr.
|518
|518
|3,78
|
|Cumhuriyet
|3.439
|3.491
|41,00
|
|Tam
|3.421
|3.506
|39,24
|
|Yarım
|1.654
|1.696
|18,98
|
|Çeyrek
|829
|848
|9,49
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,18
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,59
|0,05
|
|B. Petrol
|40,02
|40,02
|1,05
|
Seans Raporu
14:22
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14:34ITTFH
Yüzde -9.51 oranında düşüşle 2.38 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 318, 640 adet işlem
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14:33MERKO
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 11.96 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 916, 067 adet işlem
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14:31CEMAS
Yüzde -5.03 oranında düşüşle 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 766, 659 adet işlem
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14:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 18 kaybederek (% -0.41 ) 1, 016
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14:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONTR, BALAT, EUYO, VANGD, MEGAP, ATSYH, VAKFN, EUKYO, EUHOL, ETYAT