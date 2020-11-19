***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.11.2020 10:57
***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TLMAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889180
BIST
12:201.283
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -11,52
|Açılış
|: 1.294
|
|Önceki Kapanış
|: 1.295
|
1.295
En Düşük
1.278
12:207,6731
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0429
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7337
En Düşük
7,6305
12:209,0907
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0595
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,1693
En Düşük
9,0447
12:20459,38
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -4,75
|Açılış
|: 459,38
|
|Önceki Kapanış
|: 464,13
|
464,93
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler12:18
|IZTAR
|12,76
|3.641.214
|% 10,00
|
|CASA
|60,50
|496.766
|% 10,00
|
|SAFKR
|9,58
|93.349.485
|% 9,99
|
|ATSYH
|5,29
|139.936
|% 9,98
|
|SKTAS
|5,44
|32.665.085
|% 9,90
|
|TKURU
|282,60
|133.670
|% -10,00
|
|ORMA
|10,13
|52.686
|% -9,96
|
|UZERB
|25,16
|229.157
|% -9,95
|
|EUYO
|5,35
|1.080.342
|% -9,93
|
|EMNIS
|21,34
|23.346
|% -9,88
|
|KRDMD
|4,74
|2.206.379.804
|% 3,27
|
|GARAN
|8,73
|1.523.238.131
|% -1,36
|
|YKBNK
|2,88
|890.300.503
|% -1,71
|
|THYAO
|11,66
|578.775.831
|% -0,34
|
|PETKM
|4,72
|510.934.239
|% 0,43
|
|KRDMD
|4,74
|2.206.379.804
|% 3,27
|
|YKBNK
|2,88
|890.300.503
|% -1,71
|
|EKGYO
|1,94
|420.656.922
|% -2,51
|
|GARAN
|8,73
|1.523.238.131
|% -1,36
|
|PETKM
|4,72
|510.934.239
|% 0,43
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6689
|7,6752
|% -0,53
|
|Euro
|9,0809
|9,0915
|% -0,64
|
|Sterlin
|10,1160
|10,1667
|% -0,92
|
|Frank
|8,3742
|8,4246
|% -0,70
|
|Riyal
|2,0403
|2,0505
|% -0,56
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|-7,56
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-5,05
|
|Cumhuriyet
|3.043
|3.089
|-58,00
|
|Tam
|3.037
|3.116
|-49,71
|
|Yarım
|1.468
|1.507
|-24,05
|
|Çeyrek
|736
|754
|-12,02
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,98
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|5,89
|5,89
|-0,13
|
|B. Petrol
|44,05
|44,05
|-0,29
|