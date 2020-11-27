***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.11.2020 17:18
***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TLMAN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TLMAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890335
BIST
17:051.334
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -8,26
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.334
17:057,8464
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0253
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,8884
En Düşük
7,7653
17:059,3687
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0193
|Açılış
|: 9,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3750
|
9,4121
En Düşük
9,2622
17:05448,14
En Yüksek
|Değişim
|: -2,16%
|| -9,91
|Açılış
|: 448,14
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
447,40
BIST En Aktif Hisseler17:05
|SEYKM
|18,70
|13.177.684
|% 10,00
|
|AKCNS
|15,18
|57.479.214
|% 10,00
|
|SAFKR
|13,87
|15.852.673
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|10.470.989
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,30
|1.938.812
|% 9,97
|
|CASA
|87,70
|136.987
|% -9,96
|
|FRIGO
|26,98
|2.516.527
|% -9,95
|
|SNKRN
|4,77
|320.137
|% -9,83
|
|BALAT
|8,80
|701.877
|% -7,85
|
|ISBIR
|3.000,00
|1.021.264
|% -7,41
|
|EKGYO
|2,20
|2.746.606.974
|% 5,77
|
|GARAN
|9,28
|2.670.436.814
|% -0,64
|
|KRDMD
|5,21
|1.617.699.799
|% 0,58
|
|PETKM
|4,23
|1.428.977.173
|% 2,42
|
|GUBRF
|51,20
|1.156.917.334
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,20
|2.746.606.974
|% 5,77
|
|IHLGM
|1,30
|446.465.125
|% 2,36
|
|PETKM
|4,23
|1.428.977.173
|% 2,42
|
|KRDMD
|5,21
|1.617.699.799
|% 0,58
|
|GARAN
|9,28
|2.670.436.814
|% -0,64
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8388
|7,8464
|% -0,32
|
|Euro
|9,3590
|9,3687
|% -0,21
|
|Sterlin
|10,4251
|10,4774
|% -0,51
|
|Frank
|8,6019
|8,6537
|% -0,51
|
|Riyal
|2,0814
|2,0918
|% -0,51
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-34,17
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-10,05
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-74,00
|
|Tam
|2.968
|3.046
|-73,96
|
|Yarım
|1.435
|1.474
|-34,84
|
|Çeyrek
|720
|737
|-17,42
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,42
|-0,92
|
|Gümüş Gr.
|5,65
|5,66
|-0,24
|
|B. Petrol
|48,23
|48,23
|0,44
|
Seans Raporu
17:05
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17:21TSKB
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