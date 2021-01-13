***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.01.2021 10:49
***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TLMAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901706
BIST
10:451.565
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 15,57
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.566
En Düşük
1.559
10:457,4366
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0178
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4753
En Düşük
7,4139
10:459,0812
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0228
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0643
10:45444,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,01
|Açılış
|: 444,00
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
443,40
BIST En Aktif Hisseler10:45
|PSDTC
|31,24
|13.322.571
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|13.322.571
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|13.322.571
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|13.322.571
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|252.527
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|110.261
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,90
|136.288
|% -9,94
|
|KUTPO
|65,30
|95.992.055
|% -4,81
|
|LUKSK
|37,14
|1.018.539
|% -4,77
|
|ESEN
|22,44
|94.999.251
|% -4,67
|
|SISE
|7,80
|716.420.279
|% 2,09
|
|THYAO
|13,10
|467.330.867
|% 1,87
|
|EKGYO
|2,50
|327.406.454
|% 2,04
|
|PETKM
|5,29
|314.347.946
|% 0,00
|
|TSKB
|1,93
|255.188.599
|% 1,58
|
|TSKB
|1,93
|255.188.599
|% 1,58
|
|EKGYO
|2,50
|327.406.454
|% 2,04
|
|SISE
|7,80
|716.420.279
|% 2,09
|
|PETKM
|5,29
|314.347.946
|% 0,00
|
|KARSN
|3,90
|141.969.938
|% 0,78
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4331
|7,4366
|% -0,24
|
|Euro
|9,0749
|9,0812
|% -0,25
|
|Sterlin
|10,1356
|10,1865
|% -0,21
|
|Frank
|8,3516
|8,4019
|% -0,32
|
|Riyal
|1,9731
|1,9830
|% -0,40
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|2,68
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.989
|0,00
|
|Tam
|2.933
|3.007
|2,62
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|1,27
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,51
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,04
|
|B. Petrol
|56,97
|56,97
|0,39
|
Seans Raporu
10:45
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