***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.01.2021 15:40
***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TLMAN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TLMAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903267
BIST
16:261.576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 19,29
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.578
En Düşük
1.561
16:267,4435
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0296
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4886
En Düşük
7,4179
16:269,0405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0045
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0630
En Düşük
8,9936
16:26439,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,12
|Açılış
|: 439,80
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
438,61
BIST En Aktif Hisseler16:26
|OZRDN
|9,68
|4.641.497
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.765.137
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.765.137
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.765.137
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.765.137
|% 10,00
|
|TKURU
|297,00
|1.078.110
|% -10,00
|
|SILVR
|8,48
|36.236.101
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|1.379.101
|% -9,98
|
|CMENT
|54,50
|2.095.617
|% -9,77
|
|ARTI
|9,50
|3.364.816
|% -9,00
|
|SISE
|8,09
|2.494.018.297
|% 3,72
|
|EKGYO
|2,49
|1.568.204.819
|% -0,40
|
|DOHOL
|3,81
|1.530.166.444
|% 6,13
|
|THYAO
|13,53
|1.520.894.837
|% 2,27
|
|KRDMD
|7,22
|1.411.454.341
|% -0,69
|
|EKGYO
|2,49
|1.568.204.819
|% -0,40
|
|DOHOL
|3,81
|1.530.166.444
|% 6,13
|
|SISE
|8,09
|2.494.018.297
|% 3,72
|
|KRDMD
|7,22
|1.411.454.341
|% -0,69
|
|PETKM
|5,18
|752.279.707
|% 0,78
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4400
|7,4435
|% -0,40
|
|Euro
|9,0336
|9,0405
|% 0,05
|
|Sterlin
|10,0992
|10,1498
|% -0,32
|
|Frank
|8,3482
|8,3985
|% -0,17
|
|Riyal
|1,9772
|1,9871
|% -0,53
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-0,38
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-2,75
|
|Cumhuriyet
|2.919
|2.963
|-19,00
|
|Tam
|2.901
|2.974
|-25,07
|
|Yarım
|1.402
|1.439
|-12,12
|
|Çeyrek
|703
|719
|-6,07
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,13
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|0,01
|
|B. Petrol
|55,39
|55,39
|0,64
|
Seans Raporu
16:26
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