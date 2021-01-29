***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.01.2021 10:00
***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TLMAN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TLMAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905788
BIST
11:181.486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -12,61
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.490
En Düşük
1.474
11:187,3549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0207
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,3341
11:188,9053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8929
11:18436,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,42
|Açılış
|: 436,85
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler11:18
|PKENT
|1.524,60
|2.915.791
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.459,40
|1.154.985
|% 10,00
|
|GUBRF
|76,00
|660.822.200
|% 9,99
|
|ISKPL
|19,48
|322.394
|% 9,99
|
|MERIT
|158,80
|1.155.111
|% 9,97
|
|COSMO
|13,28
|105.775
|% -9,97
|
|INVEO
|120,40
|4.838.154
|% -9,95
|
|CMENT
|39,50
|300.319
|% -9,61
|
|UMPAS
|2,47
|24.700
|% -8,52
|
|KAPLM
|37,00
|1.188.697
|% -8,19
|
|GUBRF
|76,00
|660.822.200
|% 9,99
|
|KARSN
|5,33
|507.985.033
|% 6,81
|
|KOZAL
|115,70
|379.160.782
|% -1,45
|
|GARAN
|9,19
|373.214.477
|% -2,13
|
|EKGYO
|2,34
|368.554.224
|% -1,27
|
|EKGYO
|2,34
|368.554.224
|% -1,27
|
|KARSN
|5,33
|507.985.033
|% 6,81
|
|DOHOL
|3,77
|349.481.993
|% 1,34
|
|SKBNK
|1,48
|127.988.337
|% 1,37
|
|TSKB
|1,83
|136.556.358
|% 1,10
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3518
|7,3549
|% 0,28
|
|Euro
|8,9006
|8,9053
|% 0,02
|
|Sterlin
|10,0472
|10,0976
|% 0,05
|
|Frank
|8,2515
|8,3012
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9580
|1,9678
|% 0,43
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.845
|2,58
|
|Altın Gr.
|437
|437
|2,81
|
|Cumhuriyet
|2.920
|2.964
|14,00
|
|Tam
|2.907
|2.982
|17,71
|
|Yarım
|1.405
|1.442
|8,57
|
|Çeyrek
|705
|721
|4,28
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,39
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,97
|54,97
|-0,13
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Seans Raporu
11:18
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