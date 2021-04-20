***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2021 11:02
***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TLMAN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TLMAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929532
BIST
13:451.371
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,04
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
13:458,1144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0261
|Açılış
|: 8,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
13:459,7842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0452
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8174
En Düşük
9,7152
13:45461,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,37
|Açılış
|: 461,91
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler13:45
|SNPAM
|19,14
|546.466
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|31.406.788
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|14.897.042
|% 9,88
|
|OYAYO
|8,11
|8.645.699
|% 6,85
|
|SONME
|37,72
|2.810.042
|% 5,54
|
|SAMAT
|4,23
|13.206.275
|% -10,00
|
|KUTPO
|51,30
|50.446.433
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|166.568
|% -10,00
|
|ORMA
|32,84
|351.608
|% -9,98
|
|AYES
|13,83
|253.608
|% -9,96
|
|GARAN
|7,13
|880.045.401
|% 1,86
|
|EREGL
|18,07
|685.856.036
|% -0,50
|
|PETKM
|6,59
|510.025.158
|% -0,30
|
|KRDMD
|7,23
|432.450.231
|% -0,69
|
|EKGYO
|1,83
|337.028.089
|% -1,61
|
|EKGYO
|1,83
|337.028.089
|% -1,61
|
|TSKB
|1,27
|175.097.534
|% -1,55
|
|GARAN
|7,13
|880.045.401
|% 1,86
|
|YKBNK
|2,14
|242.754.430
|% 2,88
|
|SKBNK
|1,10
|96.944.419
|% -0,90
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1116
|8,1144
|% 0,32
|
|Euro
|9,7788
|9,7842
|% 0,46
|
|Sterlin
|11,2996
|11,3562
|% 0,22
|
|Frank
|8,8241
|8,8773
|% 0,29
|
|Riyal
|2,1553
|2,1662
|% 0,27
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-0,41
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,81
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|2,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|0,59
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|0,29
|
|Çeyrek
|737
|754
|0,14
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,91
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,04
|
|B. Petrol
|67,69
|67,69
|0,64
|