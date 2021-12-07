***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2021 10:01
***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TLMAN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TLMAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981343
BIST
12:591.954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 26,39
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.954
En Düşük
1.943
12:5913,7210
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0766
|Açılış
|: 13,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,5189
12:5915,4953
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0845
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,3191
12:59783,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -5,47
|Açılış
|: 784,59
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler12:59
|INTEM
|66,00
|27.733.504
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|176.624
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,72
|67.793.977
|% 9,99
|
|BAGFS
|12,70
|9.036.610
|% 9,96
|
|QNBFL
|108,70
|970.691
|% 9,96
|
|RALYH
|12,63
|17.320.908
|% -9,98
|
|DOBUR
|139,40
|3.501.728
|% -9,95
|
|KLGYO
|2,22
|261.459.492
|% -9,39
|
|ACSEL
|21,16
|39.398.861
|% -6,62
|
|ISBTR
|47.999,90
|146.000
|% -5,88
|
|SISE
|14,32
|2.284.546.255
|% 7,35
|
|KRDMD
|9,62
|1.408.807.041
|% 3,44
|
|THYAO
|19,26
|1.124.038.734
|% 3,05
|
|ASELS
|23,06
|1.089.006.743
|% 2,31
|
|GARAN
|11,82
|1.085.312.691
|% -0,17
|
|ODAS
|1,67
|299.570.707
|% 1,21
|
|SISE
|14,32
|2.284.546.255
|% 7,35
|
|YKBNK
|3,52
|551.705.103
|% -0,85
|
|KRDMD
|9,62
|1.408.807.041
|% 3,44
|
|TSKB
|1,64
|187.064.809
|% 0,61
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7161
|13,7210
|% -0,56
|
|Euro
|15,4638
|15,4953
|% -0,54
|
|Sterlin
|18,0939
|18,1847
|% -0,77
|
|Frank
|14,7588
|14,8477
|% -0,61
|
|Riyal
|3,6370
|3,6553
|% -0,80
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-0,07
|
|Altın Gr.
|784
|785
|-4,68
|
|Cumhuriyet
|5.186
|5.264
|-38,00
|
|Tam
|5.165
|5.294
|-35,25
|
|Yarım
|2.496
|2.561
|-17,06
|
|Çeyrek
|1.252
|1.280
|-8,53
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,40
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,79
|74,79
|1,71
|