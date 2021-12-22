***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.12.2021 14:07
***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TLMAN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TLMAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985435
BIST
12:341.834
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 29,99
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.785
12:3411,5396
En Yüksek
|Değişim
|: -5,33%
|| -0,6503
|Açılış
|: 11,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
11,2875
12:3413,1310
En Yüksek
|Değişim
|: -5,12%
|| -0,7091
|Açılış
|: 13,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
12,7828
12:34672,82
En Yüksek
|Değişim
|: -4,94%
|| -34,98
|Açılış
|: 672,82
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
655,75
BIST En Aktif Hisseler12:34
|PENTA
|359,70
|28.334.753
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|8.381.945
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|8.208.969
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|1.699.797
|% 9,86
|
|KATMR
|1,43
|35.554.892
|% 8,33
|
|DOCO
|1.027,20
|43.019.951
|% -10,00
|
|DOBUR
|79,95
|470.746
|% -9,97
|
|NIBAS
|10,88
|6.503.825
|% -9,93
|
|DZGYO
|2,35
|69.197.327
|% -9,62
|
|MMCAS
|3,15
|315.085
|% -5,41
|
|GARAN
|11,98
|1.900.360.155
|% 0,84
|
|SISE
|13,40
|1.301.776.911
|% 0,90
|
|EREGL
|26,16
|1.111.629.731
|% 2,83
|
|KRDMD
|9,25
|879.301.215
|% -0,54
|
|TUPRS
|149,00
|843.123.003
|% -0,47
|
|YKBNK
|3,56
|583.778.126
|% 2,30
|
|GARAN
|11,98
|1.900.360.155
|% 0,84
|
|SISE
|13,40
|1.301.776.911
|% 0,90
|
|KRDMD
|9,25
|879.301.215
|% -0,54
|
|DOHOL
|2,80
|258.435.278
|% 0,72
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,5377
|11,5396
|% -5,33
|
|Euro
|13,0630
|13,1310
|% -5,12
|
|Sterlin
|15,4502
|15,5277
|% -4,95
|
|Frank
|12,5098
|12,5851
|% -5,36
|
|Riyal
|3,0739
|3,0893
|% -5,12
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|2,70
|
|Altın Gr.
|673
|673
|-34,98
|
|Cumhuriyet
|4.487
|4.555
|-350,00
|
|Tam
|4.457
|4.587
|-351,44
|
|Yarım
|2.154
|2.219
|-170,00
|
|Çeyrek
|1.081
|1.109
|-85,00
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,88
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|8,50
|8,51
|-0,45
|
|B. Petrol
|75,00
|75,00
|-0,28
|