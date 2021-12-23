***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.12.2021 14:37
***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TLMAN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TLMAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985767
BIST
17:261.799
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -5,61
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
17:2611,3292
En Yüksek
|Değişim
|: -7,06%
|| -0,8607
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
17:2612,8827
En Yüksek
|Değişim
|: -6,92%
|| -0,9574
|Açılış
|: 12,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
17:26657,87
En Yüksek
|Değişim
|: -7,05%
|| -49,93
|Açılış
|: 657,35
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler17:26
|PENTA
|359,70
|32.308.359
|% 10,00
|
|OYLUM
|5,51
|6.774.220
|% 9,98
|
|TETMT
|379,20
|13.176.718
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|31.413.920
|% 9,96
|
|KUYAS
|4,54
|43.248.837
|% 9,93
|
|DZGYO
|2,34
|84.467.064
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|16.494.399
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.885.839
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|DOBUR
|79,95
|1.244.502
|% -9,97
|
|GARAN
|11,81
|3.730.536.701
|% -0,59
|
|SISE
|12,82
|2.869.820.594
|% -3,46
|
|EREGL
|25,58
|2.270.560.163
|% 0,55
|
|KRDMD
|8,85
|1.794.709.487
|% -4,84
|
|THYAO
|18,99
|1.733.540.536
|% 0,58
|
|YKBNK
|3,55
|1.597.476.385
|% 2,01
|
|GARAN
|11,81
|3.730.536.701
|% -0,59
|
|SISE
|12,82
|2.869.820.594
|% -3,46
|
|KRDMD
|8,85
|1.794.709.487
|% -4,84
|
|DOHOL
|2,73
|537.378.663
|% -1,80
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3003
|11,3292
|% -7,06
|
|Euro
|12,7609
|12,8827
|% -6,92
|
|Sterlin
|15,1272
|15,2030
|% -6,93
|
|Frank
|12,2568
|12,3306
|% -7,28
|
|Riyal
|3,0072
|3,0223
|% -7,17
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|1,43
|
|Altın Gr.
|662
|662
|-45,56
|
|Cumhuriyet
|4.374
|4.440
|-465,00
|
|Tam
|4.346
|4.472
|-465,94
|
|Yarım
|2.100
|2.163
|-225,39
|
|Çeyrek
|1.053
|1.082
|-112,70
|
|Gümüş.Ons
|22,80
|22,84
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|8,36
|8,37
|-0,59
|
|B. Petrol
|75,64
|75,64
|0,36
|