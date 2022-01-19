***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.01.2022 10:00
***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TLMAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995120
BIST
10:031.984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 4,57
|Açılış
|: 1.979
|
|Önceki Kapanış
|: 1.980
|
2.000
En Düşük
1.979
10:0313,5793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0499
|Açılış
|: 13,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,6148
En Düşük
13,4653
10:0315,3972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0800
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,4378
En Düşük
15,3043
10:03792,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,22
|Açılış
|: 792,69
|
|Önceki Kapanış
|: 789,47
|
794,22
En Düşük
785,56
BIST En Aktif Hisseler10:03
|BASCM
|12,25
|79.060
|% 176,55
|
|UFUK
|24,22
|1.375.921
|% 9,99
|
|TETMT
|486,10
|2.719.956
|% 5,33
|
|DARDL
|3,93
|10.153.135
|% 5,08
|
|AYCES
|71,95
|248.212
|% 4,65
|
|DOBUR
|83,45
|1.808.784
|% -9,98
|
|AKFGY
|6,48
|1.660.662
|% -9,87
|
|PKENT
|302,10
|1.629.151
|% -8,20
|
|KUTPO
|92,75
|10.485.140
|% -7,99
|
|CRDFA
|2,84
|2.209.571
|% -5,33
|
|GARAN
|11,71
|121.667.063
|% 1,65
|
|THYAO
|27,00
|102.268.756
|% 0,45
|
|YKBNK
|3,92
|75.509.877
|% 2,89
|
|KRDMD
|11,92
|73.649.648
|% 0,59
|
|PETKM
|9,08
|68.980.457
|% 3,89
|
|YKBNK
|3,92
|75.509.877
|% 2,89
|
|EKGYO
|2,41
|38.873.373
|% 1,26
|
|AKENR
|1,64
|21.666.207
|% 0,00
|
|TSKB
|1,55
|16.119.672
|% 1,97
|
|GARAN
|11,71
|121.667.063
|% 1,65
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5622
|13,5793
|% 0,37
|
|Euro
|15,3760
|15,3972
|% 0,52
|
|Sterlin
|18,4349
|18,5274
|% 0,54
|
|Frank
|14,7743
|14,8633
|% 0,55
|
|Riyal
|3,6105
|3,6286
|% 0,38
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|0,13
|
|Altın Gr.
|792
|792
|2,79
|
|Cumhuriyet
|5.275
|5.355
|56,00
|
|Tam
|5.246
|5.379
|49,06
|
|Yarım
|2.536
|2.602
|23,73
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|11,87
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,63
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,27
|10,28
|0,06
|
|B. Petrol
|88,06
|88,06
|0,55
|