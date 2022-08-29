***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.08.2022 10:11
***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TLMAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058790
BIST
10:103.140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -5,68
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.158
En Düşük
3.124
10:1018,1936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0288
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1989
En Düşük
18,1496
10:1018,1006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0033
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,1177
En Düşük
18,0156
10:101.007,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -7,99
|Açılış
|: 1.007,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.017,23
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler10:10
|HKTM
|23,56
|54.545.947
|% 9,99
|
|DOGUB
|8,65
|3.768.516
|% 9,91
|
|BRMEN
|2,65
|837.589
|% 9,50
|
|NTGAZ
|20,44
|19.691.113
|% 8,78
|
|DAGHL
|28,86
|5.885.206
|% 7,37
|
|PAMEL
|130,50
|2.567.861
|% -10,00
|
|SILVR
|25,54
|553.835
|% -9,94
|
|AVOD
|2,39
|14.218.682
|% -7,36
|
|MARTI
|2,96
|14.611.142
|% -6,92
|
|MTRKS
|67,60
|89.148.324
|% -6,57
|
|PETKM
|13,71
|685.134.369
|% 4,66
|
|YKBNK
|7,04
|383.077.608
|% 0,57
|
|THYAO
|69,40
|378.052.749
|% -0,43
|
|GARAN
|24,80
|328.849.993
|% -0,80
|
|VAKBN
|6,17
|314.056.944
|% 1,98
|
|EKGYO
|3,95
|232.813.037
|% -0,25
|
|YKBNK
|7,04
|383.077.608
|% 0,57
|
|VAKBN
|6,17
|314.056.944
|% 1,98
|
|PETKM
|13,71
|685.134.369
|% 4,66
|
|HALKB
|7,15
|235.625.369
|% 0,28
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1814
|18,1936
|% 0,16
|
|Euro
|18,0930
|18,1006
|% 0,02
|
|Sterlin
|21,1768
|21,2830
|% -0,40
|
|Frank
|18,6948
|18,8074
|% -0,16
|
|Riyal
|4,8275
|4,8517
|% 0,14
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|-15,19
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|-7,94
|
|Cumhuriyet
|6.783
|6.885
|-9,00
|
|Tam
|6.765
|6.823
|-108,00
|
|Yarım
|3.297
|3.336
|-53,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.667
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|18,55
|18,59
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,86
|10,88
|-0,19
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,73
|
Seans Raporu
10:10
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10:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 89 kaybederek (% -0.67 ) 3, 406
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10:24
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
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10:24
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, PAMEL, SILVR
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10:24
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR
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10:24XU100
Endeks 3, 133 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 41 altında . İşlem hacmi 5, 052.00 milyon TL de