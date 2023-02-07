***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 11:50
***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TLMAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110433
BIST
11:554.704
En Yüksek
|Değişim
|: -4,59%
|| -226,20
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.699
11:5518,8298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0037
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
11:5520,1824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0268
|Açılış
|: 20,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
11:551.134,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,58
|Açılış
|: 1.134,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.136,97
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler11:55
|INTEM
|86,90
|8.941.632
|% 10,00
|
|KONYA
|2.964,50
|86.676.433
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|14.623.246
|% 9,99
|
|AKGRT
|2,88
|44.247.749
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|60.868.197
|% -10,00
|
|VKING
|36,40
|1.735.406
|% -9,99
|
|GSRAY
|8,44
|139.313.812
|% -9,93
|
|BSOKE
|5,75
|221.604.377
|% -9,87
|
|THYAO
|132,40
|1.448.158.677
|% -5,36
|
|KRDMD
|17,94
|1.374.159.161
|% 1,59
|
|ASELS
|54,15
|1.073.108.628
|% -7,91
|
|KOZAL
|519,00
|884.841.366
|% -0,86
|
|EREGL
|38,88
|845.403.623
|% -2,95
|
|KRDMD
|17,94
|1.374.159.161
|% 1,59
|
|EKGYO
|7,12
|306.584.895
|% -2,06
|
|YKBNK
|8,43
|325.331.142
|% -5,07
|
|BSOKE
|5,75
|221.604.377
|% -9,87
|
|BUCIM
|6,09
|196.282.941
|% 9,14
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8265
|18,8298
|% 0,02
|
|Euro
|20,1768
|20,1824
|% -0,13
|
|Sterlin
|22,5562
|22,6693
|% -0,04
|
|Frank
|20,2164
|20,3382
|% 0,07
|
|Riyal
|5,0036
|5,0287
|% 0,02
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|4,07
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.135
|4,00
|
|Cumhuriyet
|7.685
|7.801
|24,00
|
|Tam
|7.719
|7.775
|-13,00
|
|Yarım
|3.771
|3.804
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.886
|1.902
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,56
|13,57
|0,09
|
|B. Petrol
|82,52
|82,52
|1,53
|