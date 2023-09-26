***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.09.2023 10:14
***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TLMAN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TLMAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197237
BIST
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13:158.362
En Düşük
|Değişim
|: 0,69%
|| 57,02
|Açılış
|: 8.369
|
|Önceki Kapanış
|: 8.305
|
8.291
En Yüksek
8.387
13:1527,2529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0471
|Açılış
|: 27,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2200
|
27,4538
En Düşük
27,1436
13:1528,9080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0653
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,1359
En Düşük
28,7845
13:151.675,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,14
|Açılış
|: 1.675,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,31
|
1.689,46
En Düşük
1.672,18
BIST En Aktif Hisseler13:13
|MERCN
|50,95
|58.095.613
|% 10,00
|
|GOZDE
|32,12
|124.296.897
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.050,50
|78.438.529
|% 10,00
|
|YONGA
|55,00
|879.116
|% 10,00
|
|ISBTR
|388.511,60
|1.165.535
|% 10,00
|
|TUCLK
|80,30
|83.234.206
|% -9,98
|
|SNPAM
|48,00
|2.383.506
|% -7,60
|
|KSTUR
|827,40
|123.283
|% -7,29
|
|KNFRT
|23,02
|102.499.244
|% -7,03
|
|ADESE
|2,58
|304.468.650
|% -4,80
|
|TUPRS
|171,90
|6.891.391.272
|% 3,55
|
|THYAO
|234,60
|6.508.272.236
|% 0,90
|
|ISCTR
|25,80
|3.662.697.193
|% 2,54
|
|KRDMD
|29,96
|3.075.511.488
|% -0,99
|
|KONTR
|330,80
|2.560.049.364
|% -1,72
|
|ZOREN
|5,39
|1.903.768.024
|% 6,31
|
|KATMR
|2,41
|596.502.566
|% -2,82
|
|SKBNK
|6,39
|1.292.595.427
|% 8,12
|
|ISCTR
|25,80
|3.662.697.193
|% 2,54
|
|EKGYO
|8,14
|1.013.608.561
|% -0,49
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2448
|27,2515
|% 0,17
|
|Euro
|28,8950
|28,9087
|% 0,23
|
|Sterlin
|33,1072
|33,2732
|% -0,06
|
|Frank
|29,7472
|29,9264
|% 0,12
|
|Riyal
|7,2446
|7,2809
|% 0,17
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.913
|-3,47
|
|Altın Gr.
|1.676
|1.676
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|11.350
|11.522
|-25,00
|
|Tam
|11.116
|11.185
|-13,00
|
|Yarım
|5.575
|5.616
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.779
|2.808
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,05
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,17
|20,20
|-0,05
|
|B. Petrol
|91,06
|91,06
|-0,82
|