***TLMAN* *ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
30.09.2020 18:37
***TLMAN******ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [TLMAN]
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
29-30.09.2020 tarihlerinde Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş.(TLMAN) paylarından 1.239.914 adet 37,06 - 45,26 fiyat aralığından satılmıştır. Bu işlemle birlikte Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş.'deki paylarımız 30.09.2020 itibarıyla %34,10 sınırına ulaşmıştır.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
29/09/2020 0 30.000 30.000 8.400.000 8.370.000 % 40 % 40 % 39,85 % 39,85
30/09/2020 0 1.209.914 1.209.914 8.370.000 7.160.086 % 39,85 % 39,85 % 34,1 % 34,1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877548
BIST
18:051.145
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 21,99
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.147
En Düşük
1.129
18:057,7201
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -0,0967
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,6982
18:059,0494
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -0,1293
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,2060
En Düşük
9,0193
18:05469,42
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -7,11
|Açılış
|: 469,42
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
468,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|334,10
|1.852.314
|% 39,15
|
|BALAT
|9,24
|1.809.146
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.246,10
|4.818.775
|% 10,00
|
|GUBRF
|32,12
|445.509.862
|% 10,00
|
|KNFRT
|19,14
|51.762.462
|% 10,00
|
|JANTS
|214,20
|8.844.692
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|1.283.780
|% -10,00
|
|MRSHL
|414,40
|71.962.784
|% -9,99
|
|ALCAR
|139,70
|116.602.175
|% -9,99
|
|TBORG
|17,94
|23.234.823
|% -9,98
|
|SISE
|7,32
|5.744.716.533
|% -0,95
|
|ASELS
|19,32
|4.340.692.481
|% 3,82
|
|GARAN
|7,10
|2.003.103.892
|% 2,90
|
|KARSN
|3,11
|952.243.838
|% 4,36
|
|KRDMD
|3,39
|891.810.731
|% 3,35
|
|SISE
|7,32
|5.744.716.533
|% -0,95
|
|KARSN
|3,11
|952.243.838
|% 4,36
|
|GARAN
|7,10
|2.003.103.892
|% 2,90
|
|KRDMD
|3,39
|891.810.731
|% 3,35
|
|ASELS
|19,32
|4.340.692.481
|% 3,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7065
|7,7201
|% -1,24
|
|Euro
|9,0265
|9,0494
|% -1,41
|
|Sterlin
|9,9196
|9,9694
|% -0,91
|
|Frank
|8,3308
|8,3810
|% -1,56
|
|Riyal
|2,0490
|2,0593
|% -1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|-6,65
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-5,76
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|5,91
|5,92
|-0,16
|
|B. Petrol
|41,99
|41,99
|0,43
|