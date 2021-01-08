***TLMAN* *ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
08.01.2021 18:20
***TLMAN******ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
07.01
.2021 tarihinde Trabzon Liman işletmeciliği A.Ş. (TLMAN) paylarından 353.338 adet ve 08.01.2021 tarihinde 127.906 adet 35,00-37,76 fiyat aralığından satılmıştır. Bu işlemle birlikte Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş.'deki paylarımız 08.01.2021 itibarıyla %30,48 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
07/01/2021 353.338 353.338 6.881.244 6.527.906 % 32,77 % 32,77 % 31,09 % 31,09
08/01/2021 127.906 127.906 6.527.906 6.400.000 % 31,09 % 31,09 % 30,48 % 30,48
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898484
BIST
18:051.541
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 18,37
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.543
En Düşük
1.520
18:057,3611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0130
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
18:059,0328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0102
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
18:05440,77
En Yüksek
|Değişim
|: -2,49%
|| -11,26
|Açılış
|: 440,77
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
437,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASCM
|18,70
|1.122.971
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|4.257.883
|% 10,00
|
|INVEO
|58,30
|84.591.958
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|96.573.986
|% 10,00
|
|IZTAR
|17,72
|3.654.587
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|537.332
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|774.287
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|4.076.533
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|747.379
|% -9,76
|
|SUMAS
|69,50
|2.582.767
|% -7,21
|
|EKGYO
|2,54
|3.104.384.317
|% -2,31
|
|KOZAL
|119,00
|2.597.122.150
|% 9,68
|
|GARAN
|10,76
|2.589.663.284
|% 2,28
|
|THYAO
|12,82
|1.518.073.650
|% 1,10
|
|SISE
|7,42
|1.477.569.243
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,54
|3.104.384.317
|% -2,31
|
|SKBNK
|1,61
|1.053.841.070
|% 3,87
|
|GARAN
|10,76
|2.589.663.284
|% 2,28
|
|YKBNK
|3,32
|699.493.260
|% 0,61
|
|PETKM
|5,26
|1.059.661.480
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3561
|7,3611
|% 0,18
|
|Euro
|9,0198
|9,0328
|% 0,11
|
|Sterlin
|9,9696
|10,0196
|% 0,35
|
|Frank
|8,2967
|8,3467
|% 0,41
|
|Riyal
|1,9569
|1,9667
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-11,26
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,11
|-0,31
|