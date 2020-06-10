***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıAKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarKarar Sıra No : 2020-07Karar Tarihi : 10/06/2020Karar Özeti : 2020 hesap yılına ilişkin BağımsızDenetim Firmasının Belirlenmesi HakkındaToplantıya Katılanlar: Nuri ALBAYRAK , Mesut Muhammet ALBAYRAK , Faruk ALBAYRAK Halit Muzaffer ERMİŞ , Mehmet Nuri GÖKALPK A R A R I N M E T N İTrabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.1- Şirketimizin 2020 hesap yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. ile sözleşme imzalanmasınaOy birliği ile karar verilmiştir.Başkan Başkan VekiliNuri ALBAYRAK Mesut MuhammetALBAYRAKÜye ÜyeFaruk ALBAYRAK Halit Muzaffer ERMİŞÜyeMehmet Nuri GÖKALPhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850495BIST