***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
10.06.2020 15:29
***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
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Tescil Tarihi
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Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
Karar Sıra No : 2020-07
Karar Tarihi : 10/06/2020
Karar Özeti : 2020 hesap yılına ilişkin Bağımsız
Denetim Firmasının Belirlenmesi Hakkında
Toplantıya Katılanlar: Nuri ALBAYRAK , Mesut Muhammet ALBAYRAK , Faruk ALBAYRAK Halit Muzaffer ERMİŞ , Mehmet Nuri GÖKALP
K A R A R I N M E T N İ
Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.
1- Şirketimizin 2020 hesap yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Başkan Başkan Vekili
Nuri ALBAYRAK Mesut Muhammet
ALBAYRAK
Üye Üye
Faruk ALBAYRAK Halit Muzaffer ERMİŞ
Üye
Mehmet Nuri GÖKALP
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850495
BIST