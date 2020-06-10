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***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

10.06.2020 15:29
GÜNCEL HABERLER



***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

                                                                                 Karar Sıra No               : 2020-07
Karar Tarihi                  : 10/06/2020
Karar Özeti                   : 2020 hesap yılına ilişkin Bağımsız
                                       Denetim Firmasının Belirlenmesi Hakkında  
Toplantıya Katılanlar: Nuri ALBAYRAK , Mesut Muhammet ALBAYRAK , Faruk ALBAYRAK Halit Muzaffer ERMİŞ , Mehmet Nuri GÖKALP
 
     K A R A R I N    M E T N İ
 
            Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.
1-     Şirketimizin 2020 hesap yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına
Oy birliği ile karar verilmiştir.
 
 
 
 
 
 
 
 
Başkan                                                                                   Başkan Vekili
Nuri ALBAYRAK                                                                      Mesut Muhammet
                                                                                                          ALBAYRAK
   
 
 
 
 
 
 
Üye                                                                                        Üye 
Faruk ALBAYRAK                                                                    Halit Muzaffer ERMİŞ
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
Üye
Mehmet Nuri GÖKALP





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850495


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RTALB 24,92 3.947.876 % 9,97  
TLMAN 15,90 36.377.990 % 9,96  
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Tam 2.507 2.531 3,90  
Yarım 1.223 1.233 3,70  
Çeyrek 612 618 1,80  
Gümüş.Ons 17,88 17,92 0,36  
Gümüş Gr. 3,91 3,91 0,08  
B. Petrol 40,53 40,53 -0,65  
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