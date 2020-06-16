***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.06.2020 16:43
***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020- 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz 10.06.2020 tarih ve 07 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimizin 2020 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına ve söz konusu kararın yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmasına oybirliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851395
BIST
17:45111.472
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 1.916,05
|Açılış
|: 110.815
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|: 109.556
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111.875
En Düşük
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17:456,8487
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En Düşük
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 378,98
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|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
381,26
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|ICBCT
|5,83
|199.511.000
|% 10,00
|
|HUBVC
|22,00
|83.971.180
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|14.539.957
|% 10,00
|
|SNPAM
|7,92
|7.329.194
|% 10,00
|
|VKFYO
|2,97
|22.220.051
|% 10,00
|
|ISBIR
|939,70
|307.282
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|560.865
|% -9,92
|
|EGCYO
|1,33
|1.095.256
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|785.482
|% -9,20
|
|VAKFN
|3,26
|258.798.210
|% -5,78
|
|ASELS
|32,62
|1.164.656.128
|% 2,00
|
|GARAN
|8,25
|1.132.684.013
|% 2,36
|
|ODAS
|2,22
|867.222.112
|% 8,82
|
|ISFIN
|4,02
|765.178.941
|% 2,29
|
|TCELL
|14,99
|754.476.442
|% 3,81
|
|ODAS
|2,22
|867.222.112
|% 8,82
|
|EKGYO
|1,95
|641.332.275
|% 2,09
|
|KARSN
|2,32
|561.670.517
|% 4,04
|
|IEYHO
|0,90
|195.615.992
|% 9,76
|
|GSRAY
|3,31
|690.934.518
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6041
|8,6472
|% 0,36
|
|Frank
|7,1683
|7,2115
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8194
|1,8286
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|-0,09
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|2.461
|2.476
|-7,00
|
|Tam
|2.526
|2.545
|-7,10
|
|Yarım
|1.231
|1.242
|-3,50
|
|Çeyrek
|617
|622
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|17,39
|17,42
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,02
|
|B. Petrol
|41,37
|41,37
|1,65
|