***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.06.2021 10:15
***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır
1- Şirketimizin 2021 hesap yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına
Oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944986
BIST
13:461.367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 10,85
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
13:468,6877
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0113
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6573
13:4610,3301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0032
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3605
En Düşük
10,2829
13:46495,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,71
|Açılış
|: 496,05
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler13:44
|PKENT
|2.844,40
|4.402.152
|% 10,00
|
|GEDIK
|8,72
|19.657.752
|% 9,96
|
|INVEO
|130,30
|6.868.634
|% 9,96
|
|SELVA
|4,89
|21.294.395
|% 9,89
|
|PEKGY
|1,08
|41.372.412
|% 8,00
|
|KUTPO
|51,85
|1.849.904
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|499.590
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|1.852.092
|% -9,91
|
|DIRIT
|3,83
|719.232
|% -9,88
|
|DENGE
|2,56
|1.041.592
|% -7,58
|
|GARAN
|8,36
|501.936.550
|% 0,72
|
|THYAO
|13,42
|393.560.355
|% 0,37
|
|SASA
|27,44
|267.844.307
|% 0,96
|
|ERBOS
|134,60
|237.271.060
|% 3,38
|
|YKBNK
|2,18
|202.509.545
|% 0,93
|
|YKBNK
|2,18
|202.509.545
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,89
|169.613.374
|% 1,07
|
|GARAN
|8,36
|501.936.550
|% 0,72
|
|PEKGY
|1,08
|41.372.412
|% 8,00
|
|SKBNK
|1,05
|35.292.086
|% -0,94
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6840
|8,6867
|% -0,14
|
|Euro
|10,3115
|10,3394
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,9397
|11,9996
|% -0,48
|
|Frank
|9,3540
|9,4103
|% -0,12
|
|Riyal
|2,3111
|2,3227
|% -0,06
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|4,33
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,05
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.340
|35,00
|
|Tam
|3.270
|3.353
|31,56
|
|Yarım
|1.581
|1.622
|15,27
|
|Çeyrek
|793
|811
|7,64
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,23
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,01
|
|B. Petrol
|75,94
|75,94
|1,33
|