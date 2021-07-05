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***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

05.07.2021 13:35



***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır
1-     Şirketimizin 2021 hesap yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına  ve söz konusu kararın yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortakların onayına  sunulmasına oybirliği ile karar verildi.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946126


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Tam 3.323 3.409 37,66  
Yarım 1.606 1.649 18,21  
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