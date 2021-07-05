***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıAKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021-31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarTrabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır1- Şirketimizin 2021 hesap yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına ve söz konusu kararın yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946126BIST