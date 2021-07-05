***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.07.2021 13:35
***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır
1- Şirketimizin 2021 hesap yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına ve söz konusu kararın yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946126
BIST
18:051.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -10,06
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.400
En Düşük
1.383
18:058,6920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0276
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7041
En Düşük
8,6270
18:0510,2995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0066
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2348
18:05502,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 3,08
|Açılış
|: 502,35
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
505,67
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GWIND
|3,74
|137.907.202
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|19.231.464
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.871.717
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.871.717
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.871.717
|% 10,00
|
|ISBIR
|5.394,60
|2.669.560
|% -10,00
|
|FADE
|21,88
|60.951.180
|% -7,37
|
|NIBAS
|12,15
|9.089.037
|% -6,47
|
|DIRIT
|3,52
|561.323
|% -6,13
|
|MERIT
|16,07
|894.166
|% -5,86
|
|GARAN
|8,61
|1.554.651.452
|% -0,35
|
|THYAO
|13,88
|826.856.109
|% -1,70
|
|EREGL
|18,02
|521.042.506
|% -1,10
|
|KOZAL
|110,20
|499.797.036
|% -1,08
|
|AKBNK
|5,37
|494.874.881
|% -1,29
|
|YKBNK
|2,22
|494.002.022
|% -0,45
|
|GARAN
|8,61
|1.554.651.452
|% -0,35
|
|PEKGY
|1,33
|144.817.680
|% 3,10
|
|TSKB
|1,28
|127.252.223
|% -0,78
|
|ODAS
|1,97
|179.775.068
|% 3,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6902
|8,6920
|% 0,32
|
|Euro
|10,2718
|10,2995
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,9651
|12,0251
|% 0,01
|
|Frank
|9,3684
|9,4248
|% 0,11
|
|Riyal
|2,3110
|2,3226
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|5,67
|
|Altın Gr.
|502
|502
|2,80
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|37,66
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|18,21
|
|Çeyrek
|806
|825
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,19
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,64
|74,64
|-2,52
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 34 kaybederek (% -0.49 ) 1, 494
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, PSDTC, PSDTC
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, THYAO
-
17:59XU100
Endeks 1, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 11, 432.00 milyon TL de
-
17:56BAYRK
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 9.67 lira fiyatla işlem gören hissede 707, 632 adet işlem