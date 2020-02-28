***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 447.419 -1.171.976 7.736.931 5.794.593 31.780.620 65.587.587 65.587.587Transferler3.884.602 27.896.018 -31.780.620 0 0Dönem Karı (Zararı)38.052.782 38.052.782 38.052.782Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-50.658 -50.658 -50.658Kar Payları-27.896.018 -27.896.018 -27.896.018Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 447.419 -1.222.634 11.621.533 5.794.593 38.052.782 75.693.693 75.693.693Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 447.419 -1.222.634 11.621.533 5.794.593 38.052.782 75.693.693 75.693.693Transferler3.982.760 34.070.022 -38.052.782 0 0Dönem Karı (Zararı)52.046.845 52.046.845 52.046.845Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-278.890 -278.890 -278.890Kar Payları-35.141.638 -35.141.638 -35.141.638Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 447.419 -1.501.524 15.604.293 4.722.977 52.046.845 92.320.010 92.320.010Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.067.217 71.371.261Dönem Karı (Zararı)52.046.845 38.052.782Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-6.277.284 13.784.673Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 7.507.480 7.194.948Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.401.997 1.017.726Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14,15 1.401.997 1.017.726Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.122.323 -1.470.517Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -3.002.533 -4.542.956Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 1.880.210 3.072.439Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-24.400.588 -2.899.540Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler22 -24.400.588 -2.899.540Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 10.336.150 9.942.056İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.230.909 53.378.967Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.642.147 -2.495.636İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.300.616 -2.324.993İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-658.469 -170.643Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.718.531 69.850.558İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.711.886 69.508.098İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6.645 342.460Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-185.770 99.013Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)859.309 -9.630.315Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.310.162 374.389İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)796.347 -177.274İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-3.106.509 551.663Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-921.869 772.549Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.469.208 -4.208.181İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.044 283.050İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.468.164 -4.491.231İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-40.485 -1.383.410Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-40.485 -1.383.410Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları49.000.470 105.216.422Ödenen Temettüler3 -35.141.638 -27.896.018Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -437.239 -1.091.453Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -8.354.376 -4.857.690YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.548.444 -59.389.081Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 2.316.718 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları5 0 -56.002.837Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.510.228 1.770Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 2.510.228 1.770Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.278.502 -3.388.014Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -3.223.827 -3.189.205Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -54.675 -198.809FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.204.556 -12.025.676Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.261.622 -13.496.193Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.261.622 -13.496.193Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -1.507.134 0Ödenen Faiz-1.438.333 -3.072.439Alınan Faiz3.002.533 4.542.956YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)411.105 -43.496NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)411.105 -43.496DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 49.794 93.290DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 460.899 49.794Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 460.899 49.794Finansal Yatırımlar80.986.247 58.902.377Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar80.986.247 58.902.377Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar5 80.986.247 58.902.377Ticari Alacaklar2.914.740 4.556.887İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 29.545 2.330.161İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.885.195 2.226.726Diğer Alacaklar9.629.880 11.348.411İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 8.476.911 10.188.797İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.152.969 1.159.614Stoklar9 345.351 159.581Peşin Ödenmiş Giderler217.465 129.487İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 217.465 129.487Diğer Dönen Varlıklar1.991.231 1.950.746İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 1.991.231 1.950.746ARA TOPLAM96.545.813 77.097.283TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR96.545.813 77.097.283DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar28.634.877 33.280.180Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri11 972.078 1.052.962Tesis, Makine ve Cihazlar11 8.849.837 13.501.649Taşıtlar11 3.541.183 3.450.671Mobilya ve Demirbaşlar11 368.507 422.579Özel Maliyetler11 14.903.272 13.713.434Yapılmakta Olan Yatırımlar11 0 1.138.885Kullanım Hakkı Varlıkları13 2.101.785 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar11.249.969 12.292.979Diğer Haklar12 10.584.186 11.385.653Bilgisayar Yazılımları12 665.783 907.326Ertelenmiş Vergi Varlığı24 70.057 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR42.056.688 45.573.159TOPLAM VARLIKLAR138.602.501 122.670.442KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar28.939 100.957İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar28.939 100.957Banka Kredileri6 28.939 100.957Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.470.781 7.017.118İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları958.382 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 958.382 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.512.399 7.017.118Banka Kredileri6 4.512.399 7.017.118Ticari Borçlar6.089.390 5.500.213İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 1.298.424 502.077İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 4.790.966 4.998.136Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 1.227.536 2.149.405Diğer Borçlar10.817.714 7.483.410İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 288.044 287.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 10.529.670 7.196.410Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.173.705 226.418İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.173.705 226.418Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 9.633.192 7.124.615Kısa Vadeli Karşılıklar863.137 664.917Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 138.105 107.663Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 725.032 557.254ARA TOPLAM35.304.394 30.267.053TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER35.304.394 30.267.053UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.304.010 4.859.856İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.129.039 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 1.129.039 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.174.971 4.859.856Banka Kredileri6 1.174.971 4.859.856Ticari Borçlar2.573.986 5.473.325İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 2.573.986 5.473.325Diğer Borçlar458.026 1.323.122İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 458.026 1.323.122Uzun Vadeli Karşılıklar5.642.075 4.526.924Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 5.642.075 4.526.924Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 526.469TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.978.097 16.709.696TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER46.282.491 46.976.749ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar92.320.010 75.693.693Ödenmiş Sermaye17 21.000.000 21.000.000Sermaye Düzeltme Farkları17 447.419 447.419Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.501.524 -1.222.634Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.501.524 -1.222.634Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -1.501.524 -1.222.634Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15.604.293 11.621.533Yasal Yedekler17 15.604.293 11.621.533Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 4.722.977 5.794.593Net Dönem Karı veya Zararı17 52.046.845 38.052.782TOPLAM ÖZKAYNAKLAR92.320.010 75.693.693TOPLAM KAYNAKLAR138.602.501 122.670.442Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 60.097.964 82.150.122Satışların Maliyeti18 -30.111.225 -31.933.180TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)29.986.739 50.216.942BRÜT KAR (ZARAR)29.986.739 50.216.942Genel Yönetim Giderleri19 -1.120.066 -1.525.213Pazarlama Giderleri-86.820 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 834.103 841.745Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -4.175.456 -2.877.355ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)25.438.500 46.656.119Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 37.165.598 2.899.540Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -275.959FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)62.604.098 49.279.700Finansman Gelirleri23 3.002.533 4.542.956Finansman Giderleri23 -3.223.636 -5.827.818SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)62.382.995 47.994.838Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.336.150 -9.942.056Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -10.862.953 -9.837.046Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 526.803 -105.010SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)52.046.845 38.052.782DÖNEM KARI (ZARARI)52.046.845 38.052.782Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları52.046.845 38.052.782Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-278.890 -50.658Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -348.613 -63.322Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler69.723 12.664Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24 69.723 12.664Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-278.890 -50.658TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)51.767.955 38.002.124Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları51.767.955 38.002.124http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823064BIST