***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor
01.06.2020 19:49
***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 447.419 -1.222.634 11.621.533 5.794.593 38.052.782 75.693.693 75.693.693
Transferler
38.052.782 -38.052.782 0
Dönem Karı (Zararı)
5.317.861 5.317.861 5.317.861
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.088.316 1.088.316 1.088.316
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 447.419 -134.318 11.621.533 43.847.375 5.317.861 82.099.870 82.099.870
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 447.419 -1.501.524 15.604.293 4.722.977 52.046.845 92.320.010 92.320.010
Transferler
52.046.845 -52.046.845 0 0
Dönem Karı (Zararı)
732.722 732.722 732.722
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
161.121 161.121 161.121
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 447.419 -1.340.403 15.604.293 56.769.822 732.722 93.213.853 93.213.853
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.032.103 2.631.087
Dönem Karı (Zararı)
732.722 5.317.861
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
732.722 5.317.861
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.072.740 2.820.950
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12, 13 1.814.526 1.985.263
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.195.509 1.431.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.195.509 1.431.094
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-224.230 -310.945
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -485.632 -968.538
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 261.402 657.593
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.890.666 -1.483.645
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 3.890.666 -1.483.645
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
396.269 1.199.183
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.478.537 -5.507.724
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
226.484 -537.516
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-881.453 -1.212.307
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.107.937 674.791
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
176.124 -1.300.360
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
182.985 -3.255.853
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.861 1.955.493
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
84.709 38.312
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.057.695 -127.578
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
131.604 -1.021.460
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
71.542 -157.201
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
60.062 -864.259
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
184.041 -439.881
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.210.898 -291.375
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.210.898 -291.375
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.906 -1.827.866
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-12.906 -1.827.866
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.326.925 2.631.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -206.697 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-88.125
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.317.973 -729.966
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.097
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.097
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.317.973 -732.063
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.317.973 -694.398
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -37.665
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.681.273 -1.033.593
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.740.333 -1.193.174
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.740.333 -1.193.174
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-242.082 -364.033
Ödenen Faiz
-184.490 -444.924
Alınan Faiz
485.632 968.538
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.857 867.528
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.857 867.528
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
460.899 49.794
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
493.756 917.322
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 493.756 460.899
Finansal Yatırımlar
5 77.095.581 80.986.247
Ticari Alacaklar
2.688.256 2.914.740
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 910.998 29.545
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.777.258 2.885.195
Diğer Alacaklar
9.453.756 9.629.880
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 8.293.926 8.476.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.159.830 1.152.969
Stoklar
9 260.642 345.351
Peşin Ödenmiş Giderler
10 542.631 217.465
Diğer Dönen Varlıklar
16 2.004.137 1.991.231
ARA TOPLAM
92.538.759 96.545.813
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
92.538.759 96.545.813
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
28.584.116 28.634.877
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 951.857 972.078
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 8.460.820 8.849.837
Taşıtlar
11 3.913.491 3.541.183
Mobilya ve Demirbaşlar
11 356.408 368.507
Özel Maliyetler
11 14.662.459 14.903.272
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 239.081 0
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 1.446.280 2.101.785
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.010.788 11.249.969
Diğer Haklar
11 10.383.819 10.584.186
Bilgisayar Yazılımları
11 626.969 665.783
Peşin Ödenmiş Giderler
10 175.951 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 302.690 70.057
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
41.519.825 42.056.688
TOPLAM VARLIKLAR
134.058.584 138.602.501
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
792.427 987.321
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
792.427 987.321
Banka Kredileri
6 0 28.939
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 792.427 958.382
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.496.003 4.512.399
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.496.003 4.512.399
Banka Kredileri
6 3.496.003 4.512.399
Ticari Borçlar
6.944.628 6.089.390
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 1.369.966 1.298.424
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 5.574.662 4.790.966
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.411.577 1.227.536
Diğer Borçlar
6.835.829 10.817.714
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 288.044 288.044
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 6.547.785 10.529.670
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 617.127 1.173.705
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10.214.249 9.633.192
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.380.356 863.137
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 655.324 138.105
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 725.032 725.032
ARA TOPLAM
31.692.196 35.304.394
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.692.196 35.304.394
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.160.903 2.304.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.160.903 2.304.010
Banka Kredileri
6 479.973 1.174.971
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 680.930 1.129.039
Ticari Borçlar
1.850.352 2.573.986
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.850.352 2.573.986
Diğer Borçlar
229.013 458.026
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 229.013 458.026
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.912.267 5.642.075
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 5.912.267 5.642.075
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.152.535 10.978.097
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
40.844.731 46.282.491
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
93.213.853 92.320.010
Ödenmiş Sermaye
17 21.000.000 21.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
447.419 447.419
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.340.403 -1.501.524
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.340.403 -1.501.524
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.340.403 -1.501.524
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.604.293 15.604.293
Yasal Yedekler
15.604.293 15.604.293
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
56.769.822 4.722.977
Net Dönem Karı veya Zararı
732.722 52.046.845
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
93.213.853 92.320.010
TOPLAM KAYNAKLAR
134.058.584 138.602.501
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 16.152.580 13.745.568
Satışların Maliyeti
18 -8.649.270 -7.936.138
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.503.310 5.809.430
BRÜT KAR (ZARAR)
7.503.310 5.809.430
Genel Yönetim Giderleri
19 -369.320 -215.932
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 153.171 74.815
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -2.023.715 -542.652
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.263.446 5.125.661
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5 0 1.491.359
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
5 -3.885.350 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.378.096 6.617.020
Finansman Gelirleri
21 485.632 968.538
Finansman Giderleri
21 -734.737 -1.068.514
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.128.991 6.517.044
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-396.269 -1.199.183
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -669.182 -1.677.044
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 272.913 477.861
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
732.722 5.317.861
DÖNEM KARI (ZARARI)
732.722 5.317.861
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
732.722 5.317.861
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
161.121 1.088.316
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
161.121 1.088.316
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-40.280 -272.079
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
201.401 1.360.395
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
161.121 1.088.316
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
893.843 6.406.177
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
893.843 6.406.177
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848304
BIST