***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 447.419 -1.222.634 11.621.533 5.794.593 38.052.782 75.693.693 75.693.693Transferler38.052.782 -38.052.782 0Dönem Karı (Zararı)5.317.861 5.317.861 5.317.861Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.088.316 1.088.316 1.088.316Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 447.419 -134.318 11.621.533 43.847.375 5.317.861 82.099.870 82.099.870Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 447.419 -1.501.524 15.604.293 4.722.977 52.046.845 92.320.010 92.320.010Transferler52.046.845 -52.046.845 0 0Dönem Karı (Zararı)732.722 732.722 732.722Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)161.121 161.121 161.121Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 447.419 -1.340.403 15.604.293 56.769.822 732.722 93.213.853 93.213.853Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.032.103 2.631.087Dönem Karı (Zararı)732.722 5.317.861Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)732.722 5.317.861Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.072.740 2.820.950Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11, 12, 13 1.814.526 1.985.263Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.195.509 1.431.094Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 1.195.509 1.431.094Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-224.230 -310.945Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -485.632 -968.538Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 261.402 657.593Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler3.890.666 -1.483.645Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5 3.890.666 -1.483.645Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler396.269 1.199.183İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.478.537 -5.507.724Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler226.484 -537.516İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-881.453 -1.212.307İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.107.937 674.791Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler176.124 -1.300.360İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)182.985 -3.255.853İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.861 1.955.493Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler84.709 38.312Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.057.695 -127.578Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler131.604 -1.021.460İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)71.542 -157.201İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)60.062 -864.259Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)184.041 -439.881Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.210.898 -291.375İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-4.210.898 -291.375İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-12.906 -1.827.866Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-12.906 -1.827.866Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.326.925 2.631.087Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -206.697 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-88.125YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.317.973 -729.966Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.097Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.097Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.317.973 -732.063Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.317.973 -694.398Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -37.665FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.681.273 -1.033.593Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.740.333 -1.193.174Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.740.333 -1.193.174Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-242.082 -364.033Ödenen Faiz-184.490 -444.924Alınan Faiz485.632 968.538YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)32.857 867.528NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)32.857 867.528DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ460.899 49.794DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ493.756 917.322Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 493.756 460.899Finansal Yatırımlar5 77.095.581 80.986.247Ticari Alacaklar2.688.256 2.914.740İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 910.998 29.545İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.777.258 2.885.195Diğer Alacaklar9.453.756 9.629.880İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 8.293.926 8.476.911İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.159.830 1.152.969Stoklar9 260.642 345.351Peşin Ödenmiş Giderler10 542.631 217.465Diğer Dönen Varlıklar16 2.004.137 1.991.231ARA TOPLAM92.538.759 96.545.813TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR92.538.759 96.545.813DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar28.584.116 28.634.877Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri11 951.857 972.078Tesis, Makine ve Cihazlar11 8.460.820 8.849.837Taşıtlar11 3.913.491 3.541.183Mobilya ve Demirbaşlar11 356.408 368.507Özel Maliyetler11 14.662.459 14.903.272Yapılmakta Olan Yatırımlar11 239.081 0Kullanım Hakkı Varlıkları13 1.446.280 2.101.785Maddi Olmayan Duran Varlıklar11.010.788 11.249.969Diğer Haklar11 10.383.819 10.584.186Bilgisayar Yazılımları11 626.969 665.783Peşin Ödenmiş Giderler10 175.951 0Ertelenmiş Vergi Varlığı22 302.690 70.057TOPLAM DURAN VARLIKLAR41.519.825 42.056.688TOPLAM VARLIKLAR134.058.584 138.602.501KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar792.427 987.321İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar792.427 987.321Banka Kredileri6 0 28.939Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 792.427 958.382Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.496.003 4.512.399İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.496.003 4.512.399Banka Kredileri6 3.496.003 4.512.399Ticari Borçlar6.944.628 6.089.390İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 1.369.966 1.298.424İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 5.574.662 4.790.966Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 1.411.577 1.227.536Diğer Borçlar6.835.829 10.817.714İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 288.044 288.044İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 6.547.785 10.529.670Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 617.127 1.173.705Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10.214.249 9.633.192Kısa Vadeli Karşılıklar1.380.356 863.137Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 655.324 138.105Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 725.032 725.032ARA TOPLAM31.692.196 35.304.394TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER31.692.196 35.304.394UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.160.903 2.304.010İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.160.903 2.304.010Banka Kredileri6 479.973 1.174.971Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 680.930 1.129.039Ticari Borçlar1.850.352 2.573.986İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.850.352 2.573.986Diğer Borçlar229.013 458.026İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 229.013 458.026Uzun Vadeli Karşılıklar5.912.267 5.642.075Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 5.912.267 5.642.075TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.152.535 10.978.097TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER40.844.731 46.282.491ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar93.213.853 92.320.010Ödenmiş Sermaye17 21.000.000 21.000.000Sermaye Düzeltme Farkları447.419 447.419Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.340.403 -1.501.524Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.340.403 -1.501.524Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.340.403 -1.501.524Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15.604.293 15.604.293Yasal Yedekler15.604.293 15.604.293Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları56.769.822 4.722.977Net Dönem Karı veya Zararı732.722 52.046.845TOPLAM ÖZKAYNAKLAR93.213.853 92.320.010TOPLAM KAYNAKLAR134.058.584 138.602.501Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 16.152.580 13.745.568Satışların Maliyeti18 -8.649.270 -7.936.138TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.503.310 5.809.430BRÜT KAR (ZARAR)7.503.310 5.809.430Genel Yönetim Giderleri19 -369.320 -215.932Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 153.171 74.815Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -2.023.715 -542.652ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.263.446 5.125.661Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5 0 1.491.359Yatırım Faaliyetlerinden Giderler5 -3.885.350 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.378.096 6.617.020Finansman Gelirleri21 485.632 968.538Finansman Giderleri21 -734.737 -1.068.514SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.128.991 6.517.044Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-396.269 -1.199.183Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -669.182 -1.677.044Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 272.913 477.861SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)732.722 5.317.861DÖNEM KARI (ZARARI)732.722 5.317.861Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları732.722 5.317.861Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar161.121 1.088.316Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler161.121 1.088.316Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-40.280 -272.079Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi201.401 1.360.395Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)161.121 1.088.316TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)893.843 6.406.177Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları893.843 6.406.177http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848304BIST