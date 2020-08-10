***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 447.419 -1.222.634 11.621.533 5.794.593 38.052.782 75.693.693 0 75.693.693Transferler3.982.760 34.070.022 -38.052.782Dönem Karı (Zararı)24.329.017 24.329.017 0 24.329.017Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)438.790 438.790 0 438.790Kar Payları-35.141.638 -35.141.638 -35.141.638Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 447.419 -783.844 15.604.293 4.722.977 24.329.017 65.319.862 0 65.319.862Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 447.419 -1.501.524 15.604.293 4.722.977 52.046.845 92.320.010 0 92.320.010Transferler52.046.845 -52.046.845Dönem Karı (Zararı)17.661.877 17.661.877 0 17.661.877Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)13.268 13.268 0 13.268Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 447.419 -1.488.256 15.604.293 56.769.822 17.661.877 109.995.155 0 109.995.155Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.558.285 27.047.388Dönem Karı (Zararı)17.661.877 24.329.017Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.974.985 1.519.402Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 3.875.776 3.871.855Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.371.021 1.165.229Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 1.322.247 1.165.229Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7 48.774Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-462.287 -796.178Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -927.672 -2.010.141Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 465.385 1.213.963Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-5.796.643 -5.524.467Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler21 -5.796.643 -5.524.467Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 4.987.118 2.802.963İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-13.261.143 8.323.597Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-841.440 -10.891.981Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.448.420 10.769.784Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7.028 -158.412Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-985.871 5.928.566Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-530.649 -1.217.446Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.286.601 -329.281Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.774.707 5.654.308İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26.315 -1.431.941Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.375.719 34.172.016Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -206.697Vergi İadeleri (Ödemeleri)23 -610.737 -7.124.628YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.847.550 1.250.160Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 163.309Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları5 -21.636Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11,12 2.510.227Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -1.825.914 -1.423.376FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.770.304 -26.906.577Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.810.341 -2.726.855Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.810.341 -2.726.855Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -558.090 -753.993Ödenen Faiz22 -329.545 -836.726Alınan Faiz22 927.672 2.010.141Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-24.599.144YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.940.431 1.390.971NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.940.431 1.390.971DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ460.899 49.794DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.401.330 1.440.765Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.401.330 460.899Finansal Yatırımlar5 86.804.526 80.986.247Ticari Alacaklar3.707.406 2.914.740İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 1.341.566 29.545İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.365.840 2.885.195Diğer Alacaklar16.078.300 9.629.880İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 14.871.703 8.476.911İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.206.597 1.152.969Stoklar9 338.323 345.351Peşin Ödenmiş Giderler10 466.650 217.465Diğer Dönen Varlıklar16 1.964.916 1.991.231ARA TOPLAM112.761.451 96.545.813TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR112.761.451 96.545.813DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 27.690.851 28.634.877Kullanım Hakkı Varlıkları13 1.295.969 2.101.785Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 10.789.465 11.249.969Ertelenmiş Vergi Varlığı23 475.594 70.057TOPLAM DURAN VARLIKLAR40.251.879 42.056.688TOPLAM VARLIKLAR153.013.330 138.602.501KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar968.373 987.321İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar968.373 987.321Banka Kredileri6 28.939Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 968.373 958.382Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.905.968 4.512.399İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.905.968 4.512.399Banka Kredileri6 2.905.968 4.512.399Ticari Borçlar7.146.171 6.089.390İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 1.760.639 1.298.424İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 5.385.532 4.790.966Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 2.514.137 1.227.536Diğer Borçlar14.959.577 10.817.714İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 1.044 288.044İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 14.958.533 10.529.670Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 437.019 1.173.705Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 4.959.883 9.633.192Kısa Vadeli Karşılıklar1.254.776 863.137Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 529.744 138.105Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 725.032 725.032ARA TOPLAM35.145.904 35.304.394TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER35.145.904 35.304.394UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar536.314 2.304.010İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar536.314 2.304.010Banka Kredileri6 1.174.971Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 536.314 1.129.039Ticari Borçlar986.556 2.573.986İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 986.556 2.573.986Diğer Borçlar458.026İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 458.026Uzun Vadeli Karşılıklar6.349.401 5.642.075Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 6.349.401 5.642.075TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.872.271 10.978.097TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER43.018.175 46.282.491ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17 109.995.155 92.320.010Ödenmiş Sermaye21.000.000 21.000.000Sermaye Düzeltme Farkları447.419 447.419Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.488.256 -1.501.524Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.488.256 -1.501.524Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.488.256 -1.501.524Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15.604.293 15.604.293Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları56.769.822 4.722.977Net Dönem Karı veya Zararı17.661.877 52.046.845TOPLAM ÖZKAYNAKLAR109.995.155 92.320.010TOPLAM KAYNAKLAR153.013.330 138.602.501Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 37.622.183 25.517.360 21.469.603 11.771.792Satışların Maliyeti18 -16.695.353 -14.837.680 -8.046.083 -6.901.542TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)20.926.830 10.679.680 13.423.520 4.870.250BRÜT KAR (ZARAR)20.926.830 10.679.680 13.423.520 4.870.250Genel Yönetim Giderleri19 -629.015 -622.139 -259.695 -406.207Pazarlama Giderleri-86.820 -86.820Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 177.940 805.496 24.769 730.681Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -3.205.000 -1.045.644 -1.181.285 -502.992ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)17.270.755 9.730.573 12.007.309 4.604.912Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 5.796.643 17.920.026 5.796.643 16.428.667Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 3.885.350FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)23.067.398 27.650.599 21.689.302 21.033.579Finansman Gelirleri22 927.672 2.010.141 442.040 1.041.603Finansman Giderleri22 -1.346.075 -2.528.760 -611.338 -1.460.246SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)22.648.995 27.131.980 21.520.004 20.614.936Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri23 -4.987.118 -2.802.963 -4.590.849 -1.603.780Dönem Vergi (Gideri) Geliri-5.395.972 -3.407.239 -4.726.790 -1.730.195Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri408.854 604.276 135.941 126.415SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)17.661.877 24.329.017 16.929.155 19.011.156DÖNEM KARI (ZARARI)17.661.877 24.329.017 16.929.155 19.011.156Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları17.661.877 24.329.017 16.929.155 19.011.156Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar13.268 438.790 -147.853 -649.526Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 16.585 548.487 -184.816 -811.908Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.317 -109.697 36.963 162.382Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -3.317 -109.697 36.963 162.382Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.268 438.790 -147.853 -649.526TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.675.145 24.767.807 16.781.302 18.361.630Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları17.675.145 24.767.807 16.781.302 18.361.630http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867703BIST