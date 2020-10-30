***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 447.419 -1.222.634 11.621.533 5.794.593 38.052.782 75.693.693 75.693.693Transferler3.982.760 34.070.022 -38.052.782Dönem Karı (Zararı)32.803.793 32.803.793 32.803.793Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-309.801 -309.801 -309.801Kar Payları-35.141.638 -35.141.638 -35.141.638Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 447.419 -1.532.435 15.604.293 4.722.977 32.803.793 73.046.047 73.046.047Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 447.419 -1.501.524 15.604.293 4.722.977 52.046.845 92.320.010 92.320.010Transferler1.329.079 50.717.766 -52.046.845Dönem Karı (Zararı)34.303.026 34.303.026 34.303.026Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-59.794 -59.794 -59.794Kar Payları-13.011.712 -13.011.712 -13.011.712Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 447.419 -1.561.318 16.933.372 42.429.031 34.303.026 113.551.530 113.551.530Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.835.110 37.125.428Dönem Karı (Zararı)34.303.026 32.803.793Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.134.336 -955.753Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 5.532.425 5.789.697Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.434.793 1.491.020Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 1.386.019 1.491.020Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler48.774 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-914.812 -886.486Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -1.527.748 -2.470.582Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 612.936 1.584.096Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-13.321.894 -12.541.428Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-13.321.894 -12.541.428Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 9.403.824 5.191.444İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-25.949.873 12.697.299Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.430.021 -1.092.309Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.568.149 7.525.480Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler43.902 -139.112Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-981.358 5.275.831Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.095.584 -1.778.553Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.601.851 -273.357Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.531.483 5.192.840İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.969 -2.013.521Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.487.489 44.545.339Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -404.216 -294.204Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.248.163 -7.125.707YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.068.083 2.640.727Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 142.850 2.671.373Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11,12 0 2.510.228Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -2.210.933 -2.540.874FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.259.314 -39.590.142Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.559.069 -4.604.244Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.559.069 -4.604.244Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -772.632 -1.143.955Ödenen Faiz-455.361 -1.170.887Alınan Faiz1.527.748 2.470.582Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları3 0 -35.141.638YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.507.713 176.013NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.507.713 176.013DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ460.899 49.794DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.968.612 225.807Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.968.612 460.899Finansal Yatırımlar5 94.165.291 80.986.247Ticari Alacaklar5.295.987 2.914.740İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 2.304.665 29.545İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.991.322 2.885.195Diğer Alacaklar22.198.029 9.629.880İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 20.878.624 8.476.911İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.319.405 1.152.969Stoklar9 301.449 345.351Peşin Ödenmiş Giderler10 333.471 217.465Diğer Dönen Varlıklar16 1.980.262 1.991.231ARA TOPLAM127.243.101 96.545.813TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR127.243.101 96.545.813DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 26.667.108 28.634.877Kullanım Hakkı Varlıkları13 1.119.825 2.101.785Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 10.568.141 11.249.969Peşin Ödenmiş Giderler10 53.829Ertelenmiş Vergi Varlığı23 509.033 70.057TOPLAM DURAN VARLIKLAR38.917.936 42.056.688TOPLAM VARLIKLAR166.161.037 138.602.501KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar924.926 987.321İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar924.926 958.382Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 924.926 958.382İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 28.939Banka Kredileri6 28.939Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.157.240 4.512.399İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.157.240 4.512.399Banka Kredileri6 2.157.240 4.512.399Ticari Borçlar6.567.792 6.089.390İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 498.454 1.298.424İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 6.069.338 4.790.966Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 2.829.387 1.227.536Diğer Borçlar24.200.150 10.817.714İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 8.653.109 288.044İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 15.547.041 10.529.670Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 362.182 1.173.705Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü7.754.336 9.633.192Kısa Vadeli Karşılıklar1.075.439 863.137Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 350.407 138.105Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 725.032 725.032ARA TOPLAM45.871.452 35.304.394TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER45.871.452 35.304.394UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar251.736 2.304.010İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar251.736 1.129.039Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 251.736 1.129.039İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.174.971Banka Kredileri6 1.174.971Ticari Borçlar2.573.986İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 2.573.986Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 6.486.319 5.642.075Diğer Borçlar458.026İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 458.026TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.738.055 10.978.097TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER52.609.507 46.282.491ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17 113.551.530 92.320.010Ödenmiş Sermaye21.000.000 21.000.000Sermaye Düzeltme Farkları447.419 447.419Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.561.318 -1.501.524Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.561.318 -1.501.524Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.561.318 -1.501.524Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.933.372 15.604.293Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları42.429.031 4.722.977Net Dönem Karı veya Zararı34.303.026 52.046.845TOPLAM ÖZKAYNAKLAR113.551.530 92.320.010TOPLAM KAYNAKLAR166.161.037 138.602.501Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 60.482.709 39.477.689 22.860.526 13.960.329Satışların Maliyeti18 -24.966.018 -23.292.367 -8.270.665 -8.454.687TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)35.516.691 16.185.322 14.589.861 5.505.642BRÜT KAR (ZARAR)35.516.691 16.185.322 14.589.861 5.505.642Genel Yönetim Giderleri19 -1.037.865 -1.075.574 -408.850 -453.435Pazarlama Giderleri-86.820Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 287.442 810.148 109.502 4.652Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -3.703.598 -2.641.333 -498.598 -1.595.689ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)31.062.670 13.191.743 13.791.915 3.461.170Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 13.321.894 24.936.987 7.525.251 7.016.961FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)44.384.564 38.128.730 21.317.166 10.478.131Finansman Gelirleri22 1.527.748 2.470.582 600.076 460.441Finansman Giderleri22 -2.205.462 -2.604.075 -859.387 -75.315SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)43.706.850 37.995.237 21.057.855 10.863.257Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-9.403.824 -5.191.444 -4.416.706 -2.388.481Dönem Vergi (Gideri) Geliri-9.827.851 -5.848.395 -4.431.879 -2.441.156Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri424.027 656.951 15.173 52.675SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)34.303.026 32.803.793 16.641.149 8.474.776DÖNEM KARI (ZARARI)34.303.026 32.803.793 16.641.149 8.474.776Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları34.303.026 32.803.793 16.641.149 8.474.776Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-59.794 -309.801 -73.062 -748.591Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -74.743 -387.251 -91.328 -935.738Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler14.949 77.450 18.266 187.147Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 14.949 77.450 18.266 187.147Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-59.794 -309.801 -73.062 -748.591TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)34.243.232 32.493.992 16.568.087 7.726.185Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları34.243.232 32.493.992 16.568.087 7.726.185http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885159BIST