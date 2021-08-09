***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 447.419 -1.501.524 15.604.293 4.722.977 17.661.877 17.661.877 0 17.661.877Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)13.268 13.268 0 13.268Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 447.419 -1.488.256 15.604.293 56.769.822 17.661.877 109.995.155 0 109.995.155Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 447.419 -1.492.250 16.933.372 42.429.031 58.635.624 137.953.196 0 137.953.196Transferler58.635.624 -58.635.624Dönem Karı (Zararı)23.801.712 23.801.712 0 23.801.712Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-123.939 -123.939 0 -123.939Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 447.419 -1.616.189 16.933.372 101.064.655 23.801.712 161.630.969 0 161.630.969Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.047.791 7.558.285Dönem Karı (Zararı)23.801.712 17.661.877Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.706.409 3.974.985Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 3.697.649 3.875.776Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 48.774Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 0 48.774Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.466.115 1.322.247Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 1.466.115 1.322.247Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.238.105 -462.287Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -2.384.250 -927.672Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 146.145 465.385Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-12.943.842 -5.796.643Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-12.943.842 -5.796.643Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 7.311.774 4.987.118İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-17.958.271 -13.261.143Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.415.158 -841.440Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.549.911 -6.448.420Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-123.146 7.028Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.438.758 -985.871Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.875.488 -530.649Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)595.355 1.286.601Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.141.333 -5.774.707İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.832 26.315Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.137.032 8.375.719Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -89.241 -206.697Vergi İadeleri (Ödemeleri)23 0 -610.737YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.332.184 -1.847.550Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri32.014Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-21.636Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -2.364.198 -1.825.914Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.364.198 -1.825.914FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI792.470 -2.770.304Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.376.394 -2.810.341Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.376.394 -2.810.341Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -122.137 -558.090Ödenen Faiz22 -93.249 -329.545Alınan Faiz22 2.384.250 927.672YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.508.077 2.940.431NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.508.077 2.940.431DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.562.397 460.899DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.070.474 3.401.330Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.070.474 1.562.397Finansal Yatırımlar5 127.429.767 114.517.939Ticari Alacaklar2.374.122 2.082.892İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 443.001 31.947İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 33.216.185 25.666.274İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 31.926.445 24.400.533İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.289.740 1.265.741Stoklar9 544.840 421.694Peşin Ödenmiş Giderler1.132.167 359.139İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 1.132.167 359.139Diğer Dönen Varlıklar16 1.974.987 1.965.155İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.974.987 1.965.155ARA TOPLAM169.742.542 146.575.490TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR169.742.542 146.575.490DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 25.883.224 26.321.983Arazi ve Arsalar850.751 891.193Tesis, Makine ve Cihazlar6.618.421 6.825.304Taşıtlar3.465.413 3.716.406Mobilya ve Demirbaşlar402.614 332.110Özel Maliyetler14.003.770 14.556.970Yapılmakta Olan Yatırımlar542.255 0Kullanım Hakkı Varlıkları13 447.930 895.860Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 9.924.052 10.370.814Diğer Haklar9.381.986 9.782.720Bilgisayar Yazılımları542.066 588.094Ertelenmiş Vergi Varlığı23 1.164.753 526.714TOPLAM DURAN VARLIKLAR37.419.959 38.115.371TOPLAM VARLIKLAR207.162.501 184.690.861KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.106.434 1.175.675İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.106.434 1.175.675Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 1.106.434 1.175.675Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 0 1.376.394İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 1.376.394Banka Kredileri0 1.376.394Ticari Borçlar2.945.330 5.820.818İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 477.021 688.889İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 2.468.309 5.131.929Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 2.065.112 1.469.757Diğer Borçlar7.003.495 5.214.649İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 0 1.044İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 7.003.495 5.213.605Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 875.572 1.541.302İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)875.572 1.541.302Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 7.905.051 12.315.661Kısa Vadeli Karşılıklar1.535.324 912.092Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 810.292 187.060Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 725.032 725.032ARA TOPLAM23.436.318 29.826.348TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.436.318 29.826.348UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 7.511.411 6.602.845Diğer Borçlar14.583.803 10.308.472İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 14.583.803 10.308.472TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.095.214 16.911.317TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER45.531.532 46.737.665ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17 161.630.969 137.953.196Ödenmiş Sermaye21.000.000 21.000.000Sermaye Düzeltme Farkları447.419 447.419Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.616.189 -1.492.250Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.616.189 -1.492.250Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.616.189 -1.492.250Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.933.372 16.933.372Yasal Yedekler16.933.372 16.933.372Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları101.064.655 42.429.031Net Dönem Karı veya Zararı23.801.712 58.635.624TOPLAM ÖZKAYNAKLAR161.630.969 137.953.196TOPLAM KAYNAKLAR207.162.501 184.690.861Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 38.034.773 37.622.183 19.053.831 21.469.603Satışların Maliyeti18 -19.880.755 -16.695.353 -9.697.692 -8.046.083TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)18.154.018 20.926.830 9.356.139 13.423.520BRÜT KAR (ZARAR)18.154.018 20.926.830 9.356.139 13.423.520Genel Yönetim Giderleri19 -862.099 -629.015 -396.714 -259.695Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 447.039 177.940 191.248 24.769Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -1.807.419 -3.205.000 -954.542 -1.181.285ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.931.539 17.270.755 8.196.131 12.007.309Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 12.943.842 5.796.643 10.536 9.681.993Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 0 0 -10.552.107 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)28.875.381 23.067.398 -2.345.440 21.689.302Finansman Gelirleri22 2.384.250 927.672 1.280.464 442.040Finansman Giderleri22 -146.145 -1.346.075 -86.592 -611.338SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)31.113.486 22.648.995 -1.151.568 21.520.004Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri23 -7.311.774 -4.987.118 -1.026.641 -4.590.849Dönem Vergi (Gideri) Geliri-7.918.828 -5.395.972 -1.288.337 -4.726.790Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri607.054 408.854 261.696 135.941SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)23.801.712 17.661.877 -2.178.209 16.929.155DÖNEM KARI (ZARARI)23.801.712 17.661.877 -2.178.209 16.929.155Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları23.801.712 17.661.877 -2.178.209 16.929.155Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-123.939 13.268 109.134 -147.853Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -154.924 16.585 136.417 -184.816Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler30.985 -3.317 -27.283 36.963Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi23 30.985 -3.317 -27.283 36.963Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-123.939 13.268 109.134 -147.853TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)23.677.773 17.675.145 -2.069.075 16.781.302Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları23.677.773 17.675.145 -2.069.075 16.781.302http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956227BIST