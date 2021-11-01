***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21000000 447.419 -1.501.524 15.604.293 4.722.977 52.046.845 92.320.010 0 92.320.010Transferler1.329.079 50.717.766 -52.046.845 0 0 0Dönem Karı (Zararı)34.303.026 34.303.026 0 34.303.026Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-59.794 -59.794 0 -59.794Kar Payları3 -13.011.712 -13.011.712 0 -13.011.712Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerDönem Sonu Bakiyeler21.000.000 447.419 -1.561.318 16.933.372 42.429.031 34.303.026 113.551.530 0 113.551.530Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 447.419 -1.492.250 16.933.372 42.429.031 58.635.624 137.953.196 0 137.953.196Transferler58.635.624 -58.635.624Dönem Karı (Zararı)39.904.294 39.904.294 0 39.904.294Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-31.544 -31.544 0 -31.544Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 447.419 -1.523.794 16.933.372 101.064.655 39.904.294 177.825.946 0 177.825.946Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.640.013 7.835.110Dönem Karı (Zararı)39.904.294 34.303.026Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.169.706 2.085.562Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 5.353.790 5.532.425Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.712.704 1.386.019Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 1.712.704 1.386.019Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-3.566.550 -914.812Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -3.746.686 -1.527.748Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 180.136 612.936Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-17.852.186 -13.321.894Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-17.852.186 -13.321.894Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 12.182.536 9.403.824İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-30.594.846 -25.901.099Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.185.808 -2.381.247Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-14.749.221 -12.568.149Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-43.053 43.902Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.508.092 -981.358Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.136.782 -2.095.584Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)348.929 1.601.851Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.447.903 -9.531.483İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler127.084 10.969Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.139.742 10.487.489Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -204.532 -404.216Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.295.197 -2.248.163YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.487.799 -2.068.083Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri49.065 142.850Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -4.536.864 -2.210.933FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.071.375 -3.259.314Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.376.394 -3.559.069Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.376.394 -3.559.069Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -185.968 -772.632Ödenen Faiz-112.949 -455.361Alınan Faiz3.746.686 1.527.748YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)223.589 2.507.713NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)223.589 2.507.713DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.562.397 460.899DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.785.986 2.968.612Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.785.986 1.562.397Finansal Yatırımlar5 132.321.060 114.517.939Ticari Alacaklar5.893.734 2.082.892İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 2.464.182 31.947İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 3.429.552 2.050.945Diğer Alacaklar40.415.495 25.666.274İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 39.121.306 24.400.533İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.294.189 1.265.741Stoklar9 464.747 421.694Peşin Ödenmiş Giderler1.204.630 359.139İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 1.204.630 359.139Diğer Dönen Varlıklar1.838.071 1.965.155İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 1.838.071 1.965.155ARA TOPLAM183.923.723 146.575.490TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR183.923.723 146.575.490DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 26.839.039 26.321.983Arazi ve Arsalar830.530 891.193Tesis, Makine ve Cihazlar7.436.130 6.825.304Taşıtlar3.339.916 3.716.406Mobilya ve Demirbaşlar415.059 332.110Özel Maliyetler13.727.366 14.556.970Yapılmakta Olan Yatırımlar1.090.038 0Kullanım Hakkı Varlıkları13 223.965 895.860Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 9.708.727 10.370.814Diğer Haklar9.181.619 9.782.720Bilgisayar Yazılımları527.108 588.094Ertelenmiş Vergi Varlığı23 1.155.764 526.714TOPLAM DURAN VARLIKLAR37.927.495 38.115.371TOPLAM VARLIKLAR221.851.218 184.690.861KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.056.894 1.175.675İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar13 1.056.894 1.175.675Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.056.894 1.175.675Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 0 1.376.394İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 1.376.394Banka Kredileri0 1.376.394Ticari Borçlar1.684.036 5.820.818İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 663.300 688.889İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.020.736 5.131.929Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 1.818.686 1.469.757Diğer Borçlar8.196.106 5.214.649İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 0 1.044İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 8.196.106 5.213.605Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 878.701 1.541.302İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)878.701 1.541.302Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 10.243.688 12.315.661Kısa Vadeli Karşılıklar1.326.641 912.092Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 601.609 187.060Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 725.032 725.032ARA TOPLAM25.204.752 29.826.348TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER25.204.752 29.826.348UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 7.735.898 6.602.845Diğer Borçlar11.084.622 10.308.472İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 11.084.622 10.308.472TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.820.520 16.911.317TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER44.025.272 46.737.665ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17 177.825.946 137.953.196Ödenmiş Sermaye21.000.000 21.000.000Sermaye Düzeltme Farkları447.419 447.419Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.523.794 -1.492.250Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.523.794 -1.492.250Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.523.794 -1.492.250Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.933.372 16.933.372Yasal Yedekler16.933.372 16.933.372Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları101.064.655 42.429.031Net Dönem Karı veya Zararı39.904.294 58.635.624TOPLAM ÖZKAYNAKLAR177.825.946 137.953.196TOPLAM KAYNAKLAR221.851.218 184.690.861Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 64.051.243 60.482.709 26.016.470 22.860.526Satışların Maliyeti18 -30.063.103 -24.966.018 -10.182.348 -8.270.665TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)33.988.140 35.516.691 15.834.122 14.589.861BRÜT KAR (ZARAR)33.988.140 35.516.691 15.834.122 14.589.861Genel Yönetim Giderleri19 -1.198.888 -1.037.865 -336.789 -408.850Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 1.232.125 287.442 785.086 109.502Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -3.353.283 -3.703.598 -1.545.864 -498.598ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)30.668.094 31.062.670 14.736.555 13.791.915Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 17.852.186 13.321.894 4.908.344 7.525.251FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)48.520.280 44.384.564 19.644.899 21.317.166Finansman Gelirleri22 3.746.686 1.527.748 1.362.436 600.076Finansman Giderleri22 -180.136 -2.205.462 -33.991 -859.387SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)52.086.830 43.706.850 20.973.344 21.057.855Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-12.182.536 -9.403.824 -4.870.762 -4.416.706Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -12.803.700 -9.827.851 -4.884.872 -4.431.879Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 621.164 424.027 14.110 15.173SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)39.904.294 34.303.026 16.102.582 16.641.149DÖNEM KARI (ZARARI)39.904.294 34.303.026 16.102.582 16.641.149Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları39.904.294 34.303.026 16.102.582 16.641.149Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-31.544 -59.794 92.395 -73.062Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -39.430 -74.743 115.494 -91.328Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler7.886 14.949 -23.099 18.266Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi23 7.886 14.949 -23.099 18.266Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-31.544 -59.794 92.395 -73.062TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)39.872.750 34.243.232 16.194.977 16.568.087Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları39.872.750 34.243.232 16.194.977 16.568.087http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973544BIST