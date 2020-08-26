Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.08.2020 09:40
GÜNCEL HABERLER



***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 26.08.2020
Genel Kurul Tarihi 30.09.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.09.2020
Ülke Türkiye
Şehir TRABZON
İlçe ORTAHİSAR
Adres İskenderpaşa Mah.Rıhtım Sok.No:13 TRABZON

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve başkandan müteşekkil başkanlık divanının seçimi
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi
3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların , Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi ve onaylanması
4 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı , muamele fiil ve işlemlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi görev sürelerinin belirlenmesi , ücret ve huzur haklarının tespiti
7 - Yönetim Kurulunun 2019 hesap yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluş ile ilgili teklifin görüşülmesi
8 - Şirketin 2019 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
9 - 2019 yılı içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi
10 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması
11 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin , Üst düzey Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi
12 - Dilek ve temenniler
13 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dokümanı 2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Davet Duyurusu 2019.pdf - İlan Metni
EK: 3 Kar Dagıtım Tabloları SPK 2019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Eylül 2020 Çarşamba günü saat 10:00‘da İskenderpaşa Mah.,Rıhtım Sok., No:13, TRABZON adresinde yapılacaktır. Bilgilendirme Dökümanı, Davet Duyurusu ve Kar Dağıtım Tablosu maddelerine ilişkin açıklamalar ekte, Şirket Merkezi'nde ve Şirket'in internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871197


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:371.093
Değişim :  0,12% |  1,33
Açılış :  1.090  
Önceki Kapanış :  1.092  
En Yüksek
1.097 En Düşük
1.086
BIST En Aktif Hisseler10:37
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
INTEM 15,73 3.149.471 % 10,00  
KENT 408,10 4.647.851 % 10,00  
CRFSA 6,83 9.476.065 % 9,98  
TKURU 117,10 284.202 % 9,95  
RALYH 5,37 2.313.198 % 9,82  
daha fazla
10:37 Alış Satış %  
Dolar 7,3905 7,3947 % 0,06  
Euro 8,7393 8,7466 % 0,00  
Sterlin 9,7015 9,7502 % 0,06  
Frank 8,1000 8,1488 % -0,16  
Riyal 1,9666 1,9765 % 0,05  
daha fazla
10:37 Alış Satış %  
Altın Ons 1.917 1.918 -10,59  
Altın Gr. 456 456 -2,65  
Cumhuriyet 3.034 3.080 -33,00  
Tam 3.027 3.104 -25,23  
Yarım 1.463 1.501 -12,20  
Çeyrek 734 751 -6,11  
Gümüş.Ons 26,28 26,32 -0,24  
Gümüş Gr. 6,23 6,25 -0,06  
B. Petrol 46,41 46,41 0,12  
Seans Raporu 10:37
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru