***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 26.08.2020Genel Kurul Tarihi 30.09.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.09.2020Ülke TürkiyeŞehir TRABZONİlçe ORTAHİSARAdres İskenderpaşa Mah.Rıhtım Sok.No:13 TRABZONGündem Maddeleri1 - Açılış ve başkandan müteşekkil başkanlık divanının seçimi2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların , Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi ve onaylanması4 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı , muamele fiil ve işlemlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi görev sürelerinin belirlenmesi , ücret ve huzur haklarının tespiti7 - Yönetim Kurulunun 2019 hesap yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluş ile ilgili teklifin görüşülmesi8 - Şirketin 2019 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi9 - 2019 yılı içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi10 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması11 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin , Üst düzey Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi12 - Dilek ve temenniler13 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bilgilendirme Dokümanı 2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Davet Duyurusu 2019.pdf - İlan MetniEK: 3 Kar Dagıtım Tabloları SPK 2019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Eylül 2020 Çarşamba günü saat 10:00‘da İskenderpaşa Mah.,Rıhtım Sok., No:13, TRABZON adresinde yapılacaktır. Bilgilendirme Dökümanı, Davet Duyurusu ve Kar Dağıtım Tablosu maddelerine ilişkin açıklamalar ekte, Şirket Merkezi'nde ve Şirket'in internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871197BIST