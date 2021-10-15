***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 15.10.2021Genel Kurul Tarihi 19.11.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.11.2021Ülke TürkiyeŞehir TRABZONİlçe ORTAHİSARAdres İskenderpaşa Mah.Rıhtım Sok.No:13 TRABZONGündem Maddeleri1 - Açılış ve başkandan müteşekkil başkanlık divanının seçimi,2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların , Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi ve onaylanması,4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı , muamele fiil ve işlemlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,5 - Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtım teklifinin görüşülmesi,6 - Yönetim Kurulunun 2021 hesap yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluş ile ilgili teklifin görüşülmesi,7 - Şirketin 2020 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,8 - 2020 yılı içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi,9 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması,10 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin , Üst düzey Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,11 - Dilek ve temenniler,12 - Kapanış,Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bilgilendirme Dokümanı 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Davet Duyurusu 2020.pdf - İlan MetniEK: 3 SPK Kar Dağıtım Tablosu 2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Kasım 2021 Cuma günü saat 10:00‘da İskenderpaşa Mah.,Rıhtım Sok., No:13, TRABZON adresinde yapılacaktır. Bilgilendirme Dökümanı, Davet Duyurusu ve Kar Dağıtım Tablosu maddelerine ilişkin açıklamalar ekte, Şirket Merkezi'nde ve Şirket'in internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971049BIST