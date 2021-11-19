***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 15.10.2021Genel Kurul Tarihi 19.11.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.11.2021Ülke TürkiyeŞehir TRABZONİlçe ORTAHİSARAdres İskenderpaşa Mah.Rıhtım Sok.No:13 TRABZONGündem Maddeleri1 - Açılış ve başkandan müteşekkil başkanlık divanının seçimi,2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların , Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi ve onaylanması,4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı , muamele fiil ve işlemlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,5 - Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtım teklifinin görüşülmesi,6 - Yönetim Kurulunun 2021 hesap yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluş ile ilgili teklifin görüşülmesi,7 - Şirketin 2020 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,8 - 2020 yılı içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi,9 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması,10 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin , Üst düzey Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,11 - Dilek ve temenniler,12 - Kapanış,Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bilgilendirme Dokümanı 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Davet Duyurusu 2020.pdf - İlan MetniEK: 3 SPK Kar Dağıtım Tablosu 2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.19.11.2021 TARİHİNDE YAPILAN2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞITrabzon Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi'nin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı 19.11.2021 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan İskerderpaşa Mah. Rıhtım Sok. No:13 Ortahisar-Trabzon adresinde Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.11.2021 tarih ve 0069160487sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Mehtap YILMAZ ALTUN ve Hamit Metin ÇEBİ gözetiminde yapılmıştır.Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.10.2021 tarih ve 10440 sayılı nüshası, Şirket'in www.trabzonport.com.tr adresindeki internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK nezdindeki elektronik genel kurul sistemi ve e-şirket şirketler bilgi portalında ilan edilmek suretiyle adresi bilinen ortaklara elden tebliğ suretiyle süresi içinde yapılmıştır.Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 21.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden toplam 21.000.000 adet hisseden, 12.014.002,71 sermayeye karşılık 12.014.002,71 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 12.014.002,71 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplam nisabın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Halit Muzaffer ERMİŞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş, toplantı elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.1- Toplantı başkanlığına Halit Muzaffer ERMİŞ'in, tutanak yazmanlığına Fatih TEMEL ve oy toplayıcılığına Hakan ESKİCİ'nin seçilmelerine 12.014.002,71 kabul oyuyla oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanlığı tarafından, Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Gültekin KAYIRAN'ın seçilmesine 12.014.002,71 kabul oyuyla oy birliği ile karar verildi.2- Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı heyetine yetki verilmesine 12.014.002,71 kabul oyuyla oy birliği ile karar verildi.3- 2020 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, 2020 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu müzakere edildi, söz alan olmadı. Müzakere edilen raporlar ayrı ayrı oylamaya sunularak, 12.014.002,71 kabul oyuyla oy birliği ile onaylandı. Finansal Tablolar 12.014.002,71 kabul oyuyla oy birliği ile tasdik edildi.4- Yapılan oylamada yönetim kurulu üyeleri 12.014.002,71 kabul oyuyla oy birliği ile ibra edildiler. Organlar kendi ibralarında oylamaya katılmadılar.5- Şirketin 2019 yılı karının dağıtımı konusu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2020 yılı faaliyetleri sonucunda elde etmiş olduğu 58.635.624 TL kardan, ortaklarımıza birinci kar payı olarak 1.050.000,00 TL nakit, kalan kısımdan 52.350.567,27 TL nakit ikinci kar payı olarak dağıtılmasına, 5.235.056,73 TL'nin genel kanuni yedek akçe , Ayrıca geçmiş yılda dağıtılmayan olağanüstü yedeklerde mevcut 7.364.376 TL'nin de nakit kar payı olarak dağıtılmasına ortaklara nakden dağıtılacak karın 20.12.2021 tarihinde dağıtılmasına 12.014.002,71 kabul oyuyla oy birliği ile karar verildi.6- Yönetim kurulu tarafından önerilen denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde, 2021 yılı için bağımsız denetim firması "AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş "nin seçilmesine 12.014.002,71 kabul oyuyla oy birliği ile karar verildi.7- 2020 yılı yapılacak olan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımların bağış ve yardım politikası esaslarına göre belirlenmesine 12.014.002,71 kabul oyuyla oy birliği ile karar verildi.8- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 3 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "ilişkili taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi. Bu madde 12.014.002,71 kabul oyuyla oy birliği ile kabul edildi.9- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat hakkında genel kurula bilgi verildi. Yapılan oylama sonucunda bu madde 12.014.002,71 kabul oyuyla oy birliği ile ile kabul edildi.10- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için 12.014.002,71 kabul oyuyla oy birliği ile yetki verildi.11- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan toplantı başkanı Halit Muzaffer ERMİŞ şirketin genel durumu hakkında değerlendirmede bulundu. Bu madde 12.014.002,71 kabul oyuyla oy birliği ile kabul edildi.12- Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından , toplantıya toplantı başkanı tarafından saat 10:50 da son verildi. Bu madde 12.014.002,71 kabul oyuyla oy birliği ile ile kabul edildi. 19.11.2021 Ortahisar-TRABZONTİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ TOPLANTI BAŞKANIMehtap YILMAZ ALTUN Halit Muzaffer ERMİŞHamit Metin ÇEBİTUTANAK YAZMANI OY TOPLAYICIFatih TEMEL Hakan ESKİCİHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 TRABZON LİMAN TUTANAK.pdf - TutanakEK: 2 TRABZON LİMAN HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978793BIST