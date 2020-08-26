***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. 2019 Yılı Kar Payı Dağıtımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 26.08.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETLMN00012 Peşin 0,6196053 61,96053 15 0,5266645 52,66645B Grubu, TLMAN, TRETLMN00020 Peşin 0,6196053 61,96053 15 0,5266645 52,66645Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETLMN00012 0 0B Grubu, TLMAN, TRETLMN00020 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 17.05.2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13.Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Tebliğin 4.maddesinin 1.fıkrası hükmünde belirlenen sınırı aşmamak kaydıyla 2019 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen dağıtılabilir kardan ortaklarımıza %61,96 oranında nakit temettü dağıtılması ve temettü dağıtımına 14.10.2020 tarihinde başlanmasına ilişkin teklifimizin Genel Kurul onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kopya Kar Dagıtım Tabloları SPK 2019.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871188BIST