***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. 2019 Yılı Kar Payı Dağıtımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 26.08.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.09.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETLMN00012 Peşin 0,6196053 61,96053 15 0,5266645 52,66645B Grubu, TLMAN, TRETLMN00020 Peşin 0,6196053 61,96053 15 0,5266645 52,66645Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 14.10.2020 13.10.2020 15.10.2020 14.10.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETLMN00012 0 0B Grubu, TLMAN, TRETLMN00020 0 0Ek AçıklamalarŞirketin 2019 yılı karının dağıtımı konusu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2019 yılı faaliyetleri sonucunda elde etmiş olduğu 52.046.845,00 TL kardan, ortaklarımıza birinci kar payı olarak 1.050.000,00 TL nakit, kalan kısımdan 11.961.712,00 TL nakit ikinci kar payı olarak dağıtılmasına, 1.329.079,00TL'nin genel kanuni yedek akçe ve kalan 38.660.407,00 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, ortaklara nakden dağıtılacak karın 13.10.2020 tarihinde dağıtılmasına 14.428.645,71 kabul oyuna karşılık, 1 ret oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dagıtım Tabloları SPK 2019.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877510BIST