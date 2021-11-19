***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. 2020 Yılı Kar Payı Dağıtımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 15.10.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.11.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETLMN00012 Peşin 2,8935685 289,35685 15 2,4595332 245,95332B Grubu, TLMAN, TRETLMN00020 Peşin 2,8935687 289,35687 15 2,4595333 245,95333Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 20.12.2021 22.12.2021 21.12.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETLMN00012 0 0B Grubu, TLMAN, TRETLMN00020 0 0Ek AçıklamalarŞirketin 2019 yılı karının dağıtımı konusu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2020 yılı faaliyetleri sonucunda elde etmiş olduğu 58.635.624 TL kardan, ortaklarımıza birinci kar payı olarak 1.050.000,00 TL nakit, kalan kısımdan 52.350.567,27 TL nakit ikinci kar payı olarak dağıtılmasına, 5.235.056,73 TL'nin genel kanuni yedek akçe , Ayrıca geçmiş yılda dağıtılmayan olağanüstü yedeklerde mevcut 7.364.376 TL'nin de nakit kar payı olarak dağıtılmasına ortaklara nakden dağıtılacak karın 20.12.2021 tarihinde dağıtılmasına 12.014.002,71 kabul oyuyla oy birliği ile karar verildi.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Kar Dağıtım Tablosu 2020.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUTRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 21.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 16.933.372* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 74.714.313 77.089.3184. Vergiler ( - ) 16.078.689 16.436.6525. Net Dönem Kârı 58.635.624 60.652.6666. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 58.635.624 60.652.666Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.200.67110. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 59.836.29511. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.050.000* Nakit 1.050.000* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 52.350.567,2716. Genel Kanuni Yedek Akçe 5.235.056,7317. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 0 2.017.04220. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 7.364.376Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 8.101.992 112,56 2,89357 289,357B Grubu 52.662.951 112,56 2,89357 289,357TOPLAM 60.764.943 112,56Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirketimizin 2020 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen dağıtılabilir kardan ve olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere %289,36 oranında (pay başına 2,8936 TL ) nakit temettü dağıtılmasına ve temettü dağıtımına 20.12.2021 tarihinde başlanmasına ilişkin teklifimizin Genel Kurul onayına sunulmasına Oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978795BIST