***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.11.2021 11:23
***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. 2020 Yılı Kar Payı Dağıtımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni KAR PAYI ORANLARI TABLOSU
Karar Tarihi 15.10.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.11.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETLMN00012 Peşin 2,8935685 289,35685 15 2,4595332 245,95332
B Grubu, TLMAN, TRETLMN00020 Peşin 2,8935687 289,35687 15 2,4595333 245,95333
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin 20.12.2021 20.12.2021 22.12.2021 21.12.2021
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETLMN00012 0 0
B Grubu, TLMAN, TRETLMN00020 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketin 2019 yılı karının dağıtımı konusu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2020 yılı faaliyetleri sonucunda elde etmiş olduğu 58.635.624 TL kardan, ortaklarımıza birinci kar payı olarak 1.050.000,00 TL nakit, kalan kısımdan 52.350.567,27 TL nakit ikinci kar payı olarak dağıtılmasına, 5.235.056,73 TL'nin genel kanuni yedek akçe , Ayrıca geçmiş yılda dağıtılmayan olağanüstü yedeklerde mevcut 7.364.376 TL'nin de nakit kar payı olarak dağıtılmasına ortaklara nakden dağıtılacak karın 20.12.2021 tarihinde dağıtılmasına 12.014.002,71 kabul oyuyla oy birliği ile karar verildi.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Kar Dağıtım Tablosu 2020.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 21.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 16.933.372
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 74.714.313 77.089.318
4. Vergiler ( - ) 16.078.689 16.436.652
5. Net Dönem Kârı 58.635.624 60.652.666
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 58.635.624 60.652.666
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.200.671
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 59.836.295
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.050.000
* Nakit 1.050.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 52.350.567,27
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 5.235.056,73
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 0 2.017.042
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 7.364.376
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 8.101.992 112,56 2,4595332 245,95332
B Grubu 52.662.951 112,56 2,4595332 245,95332
TOPLAM 60.764.943 112,56
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şirketimizin 2020 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen dağıtılabilir kardan ve olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere brüt %289,36 oranında (pay başına brüt 2,8936 TL ) nakit temettü dağıtılmasına ve temettü dağıtımına 20.12.2021 tarihinde başlanmasına ilişkin teklifimizin Genel Kurul onayına sunulmasına Oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978925
BIST