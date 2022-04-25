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***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.04.2022 17:01
***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemleri Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.11.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 140.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 12.11.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1) uyarınca kayıtlı sermaye tavanının kullanımı ve izin süresinin uzatılmasına ilişkin esas sözleşmemizin 6. Maddesine ilişkin tadil tasarısı 02.11.2021 tarih ve 2021/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı alınmış ve gerekli izinlerin alınabilmesi için 12.11.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.KSS tavan kullanımı ve izin süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde devam edilmesi için gerekli evraklar Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023513


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