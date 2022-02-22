***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi
22.02.2022 09:50
***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
DEPOLAMA TANKI
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
TRABZON LİMAN SAHASI
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21.02.2022
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
YOK
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
0,88
Kira Bedeli ve Koşulları
700.000 TL + KDV / YIL
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,63
Karşı Taraf
TRABİTAŞ SOSYAL VE KÜLTÜR HİZMETLERİ A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
KAMU KURUM VE KURULUŞU
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
22/02/2022
Kira Süresi
2 YIL
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi iştiraki Trabitaş Sosyal ve Kültür Hizmetleri A.Ş. arasında liman sahamızda bulunan 6000 tonluk depolama kapasitesi bulunan fuel-oil depolama tesisleri 22.02.2022 tarihinden itibaren 700.000 TL+KDV bedelle 24 aylığına kiraya (depolama sözleşmesi) verilmiştir.2.yıl kira bedeli Kamu İdarelerinin Taşınmaz Kiralarına İlişkin Genelge sınırları çerçevesinde kalmak kaydıyla Tüketici Fiyat Endeksi oranında artış yapılmak suretiyle tespit edilecektir.Ayrıca gemi tahliyesi Trabzon Liman İşletme Tarife ücretine tabidir.Sözleşmenin toplam bedeli 1.400.000 TL+KDV'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003346
BIST