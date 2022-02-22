***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi









***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak TesisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİşlemin NiteliğiMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)İşleme Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiDEPOLAMA TANKIİşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüTRABZON LİMAN SAHASIİşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi21.02.2022İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?YOKİşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)0,88Kira Bedeli ve Koşulları700.000 TL + KDV / YILAyni Hak Bedeli ve Koşullarıİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)0,63Karşı TarafTRABİTAŞ SOSYAL VE KÜLTÜR HİZMETLERİ A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiKAMU KURUM VE KURULUŞUVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi22/02/2022Kira Süresi2 YILÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi iştiraki Trabitaş Sosyal ve Kültür Hizmetleri A.Ş. arasında liman sahamızda bulunan 6000 tonluk depolama kapasitesi bulunan fuel-oil depolama tesisleri 22.02.2022 tarihinden itibaren 700.000 TL+KDV bedelle 24 aylığına kiraya (depolama sözleşmesi) verilmiştir.2.yıl kira bedeli Kamu İdarelerinin Taşınmaz Kiralarına İlişkin Genelge sınırları çerçevesinde kalmak kaydıyla Tüketici Fiyat Endeksi oranında artış yapılmak suretiyle tespit edilecektir.Ayrıca gemi tahliyesi Trabzon Liman İşletme Tarife ücretine tabidir.Sözleşmenin toplam bedeli 1.400.000 TL+KDV'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003346BIST