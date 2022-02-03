***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÖzelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen uygulamalar çerçevesinde özelleştirilen limanlar ile ilgili olarak 11.01.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7350 sayılı Kanunla 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna eklenen geçici 30.maddeye istinaden Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Şirketimize sunulan süre uzatımı teklifi üzerine İşletme Hakkı süresinin 20.11.2052 tarihine kadar 19 yıl ilave süre uzatımı talep edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999103BIST