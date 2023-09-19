***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.09.2023 15:40
***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 2012/3305 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden 558701 nolu 3.Bölge bölgesel destekleme sınıfında yatırım teşvik belgesi çıkartılmıştır. Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılacak olan toplam yatırım tutarı ithal makine ve teçhizat 138.763.208 TL , yerli makine ve teçhizat 124.347.000 TL , inşaat 21.000.000 TL ve diğer 5.000.000 TL olmak üzere 289.109.208 TL'dir. Yatırım Teşvik Belgesi destek unsurları KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi(Vergi İndirim Oranı%60 Yatırıma Katkı Oranı %25),SGK İşveren Hisse Desteği (5 yıl) ,Faiz Desteğinden oluşmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196174
BIST
'
16:047.669
En Düşük
|Değişim
|: -0,14%
|| -11,13
|Açılış
|: 7.697
|
|Önceki Kapanış
|: 7.680
|
7.645
En Yüksek
7.789
16:0427,0342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0253
|Açılış
|: 27,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0050
|
27,1347
En Düşük
26,8557
16:0428,9101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0041
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
29,2086
En Düşük
28,4597
16:041.682,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,94
|Açılış
|: 1.682,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.679,51
|
1.687,19
En Düşük
1.669,82
BIST En Aktif Hisseler16:02
|TETMT
|1.695,20
|3.626.033
|% 10,00
|
|BURVA
|63,80
|46.223.544
|% 10,00
|
|TARKM
|190,30
|13.618.249
|% 10,00
|
|MIATK
|550,20
|438.935.176
|% 10,00
|
|CLEBI
|891,00
|48.976.696
|% 10,00
|
|INGRM
|486,50
|154.672.010
|% -9,99
|
|SRVGY
|300,50
|103.808.115
|% -9,98
|
|ANGEN
|19,60
|524.775.386
|% -6,84
|
|BRSAN
|728,20
|1.810.668.674
|% -6,64
|
|SKBNK
|5,45
|809.950.564
|% -5,38
|
|SAHOL
|55,10
|5.889.816.443
|% -1,25
|
|THYAO
|215,60
|5.863.953.668
|% -1,15
|
|TUPRS
|140,80
|4.306.184.542
|% 1,66
|
|ASTOR
|134,90
|3.243.301.406
|% 2,98
|
|KOZAL
|27,64
|2.754.963.636
|% -0,43
|
|EKGYO
|7,86
|1.574.659.059
|% -3,08
|
|SKBNK
|5,45
|809.950.564
|% -5,38
|
|ZOREN
|4,63
|571.787.615
|% 0,87
|
|YKBNK
|15,84
|1.924.330.002
|% -0,63
|
|ISCTR
|21,72
|2.458.414.842
|% -0,46
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0294
|27,0342
|% 0,09
|
|Euro
|28,8975
|28,9101
|% 0,01
|
|Sterlin
|33,4309
|33,5986
|% 0,23
|
|Frank
|30,0312
|30,2121
|% 0,13
|
|Riyal
|7,1839
|7,2199
|% 0,06
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.682
|1.682
|2,52
|
|Cumhuriyet
|11.335
|11.506
|37,00
|
|Tam
|11.096
|11.163
|-51,00
|
|Yarım
|5.565
|5.605
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.774
|2.802
|-13,00
|
Seans Raporu
16:02
daha fazla
-
16:17BERA
Yüzde -4.68 oranında düşüşle 14.25 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 651, 959 adet işlem
-
16:16BERA
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 14.29 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 552, 259 adet işlem
-
16:15BRYAT
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 2, 223.80 lira fiyatla işlem gören hissede 120, 359 adet işlem
-
16:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 38 kaybederek (% -0.23 ) 6, 690
-
16:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYAYO, ETYAT, EMNIS, ISBTR, KNFRT, BURCE, GIPTA, TGSAS, TARKM, QNBFL