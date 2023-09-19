***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 2012/3305 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden 558701 nolu 3.Bölge bölgesel destekleme sınıfında yatırım teşvik belgesi çıkartılmıştır. Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılacak olan toplam yatırım tutarı ithal makine ve teçhizat 138.763.208 TL , yerli makine ve teçhizat 124.347.000 TL , inşaat 21.000.000 TL ve diğer 5.000.000 TL olmak üzere 289.109.208 TL'dir. Yatırım Teşvik Belgesi destek unsurları KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi(Vergi İndirim Oranı%60 Yatırıma Katkı Oranı %25),SGK İşveren Hisse Desteği (5 yıl) ,Faiz Desteğinden oluşmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196174BIST