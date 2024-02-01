***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Liebherr MccTech Rostock Gmbh' den 4.810.000 ¬ bedelle sipariş ettiği 144 ton kaldırma kapasiteli LHM 550 mobil vinç Limanı'mızda tahliye edilmiştir. Trabzon Gümrük Müdürlüğü 24610100lM00000056 nolu İthalat Beyannamesi ile millileşme işlemi tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246160BIST