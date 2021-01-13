***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar13.01.2021 tarihinde hissedarımız olan ALBAYRAK TURIZM SEYAHAT INŞAAT TICARET A.Ş. , Trabzon Liman işletmeciliği A.Ş. (TLMAN) paylarından 38.338 adet 41,96 - 42,80 fiyat aralığından satmıştır. Bu işlemle birlikte ALBAYRAK TURIZM SEYAHAT INŞAAT TICARET A.Ş. 'nin Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş.'deki payları 13.01.2021 itibarıyla %26,73 sınırına ulaşmıştır.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)13/01/2021 38.338 38.338 5.652.340,71 5.614.002,71 % 26,92 % 26,92 % 26,73 % 26,73http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901947BIST