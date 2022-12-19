***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.12.2022 18:02
***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NURİ ALBAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKANI Hayır 0.54 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MESUT MUHAMMET ALBAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
HALİT MUZAFFER ERMİŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis İcrada Görevli GENEL MÜDÜR Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
FARUK ALBAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ , RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ
MEHMET NURİ GÖKALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ, RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ
ALİ GÜLBARAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 29.08.2019 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ,DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ
TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ŞERİFE TÜLAY AKTAŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 14.10.2022 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088480
BIST
18:055.392
En Yüksek
|Değişim
|: 3,41%
|| 177,62
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.404
En Düşük
5.268
18:0518,6550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0049
|Açılış
|: 18,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6592
En Düşük
18,6299
18:0519,8073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0245
|Açılış
|: 19,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8073
En Düşük
19,7630
18:051.072,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,62
|Açılış
|: 1.072,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.071,50
|
1.072,60
En Düşük
1.071,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UMPAS
|5,17
|3.275.299
|% 300,78
|
|TSKB
|5,50
|1.789.052.872
|% 10,00
|
|SKBNK
|3,52
|1.191.734.555
|% 10,00
|
|OTTO
|80,30
|2.155.419
|% 10,00
|
|PLTUR
|13,32
|2.986.424
|% 9,99
|
|PAMEL
|243,00
|23.448.042
|% -10,00
|
|EUREN
|12,90
|1.113.075.988
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,97
|7.655.804
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|59.614.591
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|2.642.472
|% -9,96
|
|YKBNK
|12,87
|14.560.636.864
|% 9,53
|
|PETKM
|19,87
|9.333.656.490
|% 3,60
|
|ISCTR
|13,67
|7.362.909.847
|% 9,98
|
|THYAO
|143,30
|7.226.233.080
|% 2,87
|
|AKBNK
|20,50
|6.323.324.818
|% 9,92
|
|YKBNK
|12,87
|14.560.636.864
|% 9,53
|
|EKGYO
|8,28
|5.364.566.340
|% 0,73
|
|ISCTR
|13,67
|7.362.909.847
|% 9,98
|
|PETKM
|19,87
|9.333.656.490
|% 3,60
|
|ALBRK
|3,83
|1.559.808.367
|% 9,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6359
|18,6556
|% 0,03
|
|Euro
|19,7488
|19,8096
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,5916
|22,7049
|% 0,05
|
|Frank
|19,9943
|20,1147
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9419
|4,9666
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.789
|0,35
|
|Altın Gr.
|1.071
|1.072
|0,65
|
|Cumhuriyet
|7.214
|7.323
|-2,00
|
|Tam
|7.224
|7.289
|-1,00
|
|Yarım
|3.498
|3.564
|0,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.781
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,05
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,78
|13,82
|0,05
|
|B. Petrol
|80,16
|80,16
|0,00
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59GSRAY
Yüzde 6.72 oranında artışla 9.05 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 790, 403 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 5, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 46 üstünde . İşlem hacmi 128, 067.00 milyon TL de
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17:56GEDIK
Yüzde 8.15 oranında artışla 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 421, 441 adet işlem
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17:55SANEL
Yüzde 9.95 oranında artışla 16.14 lira fiyatla işlem gören hissede 470, 150 adet işlem
-
17:54PEGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 5.20 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 781, 765 adet işlem