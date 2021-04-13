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***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

13.04.2021 17:00



***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
TRANSBAŞ TRABZON SERBEST BÖLGE İŞL. A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%2,54
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%99,30
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
13/04/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
YOKTUR.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
OLUMLU ETKİSİ BEKLENMEKTEDİR.
Açıklamalar

LIEBHERR-MCCTEC ROSTOCK GMBH LOJİSTİK ALT YÜKLENİCİSİ İLE HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK.MÜH.A.Ş. SERBEST BÖLGE ŞUBESİNE HİZMET VERİLMEK ÜZERE TRANSBAŞ TRABZON SERBEST BÖLGE İŞL. A.Ş. İLE  13.04.2021-12.07.2021 TARİHLERİ ARASI 15.000 M2 SAHA KİRASI 180.000 $ TAHMİL TAHLİYE VE GEMİ HİZMELERİ SONUCU 74.000 USD HASILAT SAĞLANACAKTIR.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927506


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