***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıTRANSBAŞ TRABZON SERBEST BÖLGE İŞL. A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı%2,54Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı%99,30İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih13/04/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYOKTUR.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOLUMLU ETKİSİ BEKLENMEKTEDİR.AçıklamalarLIEBHERR-MCCTEC ROSTOCK GMBH LOJİSTİK ALT YÜKLENİCİSİ İLE HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK.MÜH.A.Ş. SERBEST BÖLGE ŞUBESİNE HİZMET VERİLMEK ÜZERE TRANSBAŞ TRABZON SERBEST BÖLGE İŞL. A.Ş. İLE 13.04.2021-12.07.2021 TARİHLERİ ARASI 15.000 M2 SAHA KİRASI 180.000 $ TAHMİL TAHLİYE VE GEMİ HİZMELERİ SONUCU 74.000 USD HASILAT SAĞLANACAKTIR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927506BIST