***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıDONSIB Export Limited Liability CompanyVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih01/09/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarŞirketimiz ile Rusya Federasyonu'nda yerleşik DONSIB Export Limited Liability Company firması ile 01.09.2022-31.08.2023 tarihleri arasında transit rejimde kömür yükünün Trabzon Limanı'na deniz yolu ile getirmesi ve Liman sahasında depolanarak yeniden yeniden gemilere sevk edilmesini kapsayan aylık 50.000 (ellibin) ton yük potansiyeli ile yüke limanda verilecek elleçleme ve depolama ton ücreti olarak 11 (onbir) USD üzerinden sözleşme imzalanmıştır.Sözleşmenin süresi bitim tarihinden en az iki ay önceden bildiirlmek şartıyla Müşteri ve Şirketimizin mutabakatı halinde 1 (bir) yıl daha uzatılatılabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059302BIST