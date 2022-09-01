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***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

01.09.2022 15:21
***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
DONSIB Export Limited Liability Company
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/09/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Şirketimiz ile Rusya Federasyonu'nda yerleşik DONSIB Export Limited Liability Company firması ile 01.09.2022-31.08.2023 tarihleri arasında transit rejimde  kömür yükünün Trabzon Limanı'na deniz yolu ile getirmesi ve Liman sahasında depolanarak yeniden yeniden gemilere sevk edilmesini kapsayan aylık 50.000 (ellibin) ton yük potansiyeli ile yüke limanda verilecek elleçleme ve depolama ton  ücreti olarak 11 (onbir) USD  üzerinden sözleşme imzalanmıştır.Sözleşmenin süresi bitim tarihinden  en az iki ay önceden bildiirlmek şartıyla Müşteri ve Şirketimizin mutabakatı halinde 1 (bir) yıl daha uzatılatılabilir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059302


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