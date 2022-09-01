***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
01.09.2022 15:21
***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
DONSIB Export Limited Liability Company
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/09/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Şirketimiz ile Rusya Federasyonu'nda yerleşik DONSIB Export Limited Liability Company firması ile 01.09.2022-31.08.2023 tarihleri arasında transit rejimde kömür yükünün Trabzon Limanı'na deniz yolu ile getirmesi ve Liman sahasında depolanarak yeniden yeniden gemilere sevk edilmesini kapsayan aylık 50.000 (ellibin) ton yük potansiyeli ile yüke limanda verilecek elleçleme ve depolama ton ücreti olarak 11 (onbir) USD üzerinden sözleşme imzalanmıştır.Sözleşmenin süresi bitim tarihinden en az iki ay önceden bildiirlmek şartıyla Müşteri ve Şirketimizin mutabakatı halinde 1 (bir) yıl daha uzatılatılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059302
BIST
18:053.223
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 80,00
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.229
En Düşük
3.160
18:0518,2278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0316
|Açılış
|: 18,2830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
18:0518,1302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0254
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2875
En Düşük
18,1031
18:051.003,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 10,93
|Açılış
|: 1.003,74
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.009,27
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OYYAT
|25,30
|21.069.272
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,57
|26.469.849
|% 9,99
|
|TSKB
|5,95
|641.111.382
|% 9,98
|
|HKTM
|23,38
|45.310.443
|% 9,97
|
|DYOBY
|21,06
|48.072.896
|% 9,97
|
|MTRKS
|47,52
|5.298.385
|% -10,00
|
|MIPAZ
|8,17
|105.319.607
|% -9,92
|
|COSMO
|38,04
|2.193.833
|% -8,47
|
|PENTA
|384,20
|74.920.796
|% -7,06
|
|NTGAZ
|22,10
|218.944.295
|% -5,80
|
|YKBNK
|7,81
|9.392.114.026
|% 3,17
|
|GARAN
|24,38
|6.432.813.029
|% 7,31
|
|AKBNK
|13,03
|5.459.541.152
|% 9,96
|
|HALKB
|8,98
|4.972.247.125
|% 5,40
|
|THYAO
|71,80
|4.824.721.905
|% 0,98
|
|YKBNK
|7,81
|9.392.114.026
|% 3,17
|
|HALKB
|8,98
|4.972.247.125
|% 5,40
|
|EKGYO
|4,05
|2.223.221.129
|% 1,25
|
|ISCTR
|8,84
|4.284.483.879
|% 9,95
|
|VAKBN
|8,34
|3.540.980.084
|% 8,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2163
|18,2231
|% 0,15
|
|Euro
|18,1297
|18,1473
|% 0,23
|
|Sterlin
|20,9150
|21,0199
|% -0,10
|
|Frank
|18,4864
|18,5978
|% 0,19
|
|Riyal
|4,8314
|4,8556
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|14,49
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|10,44
|
|Cumhuriyet
|6.732
|6.834
|77,00
|
|Tam
|6.753
|6.819
|54,00
|
|Yarım
|3.291
|3.334
|27,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.666
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,03
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,58
|0,14
|
|B. Petrol
|93,46
|93,46
|1,10
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SKBNK
Yüzde 9.82 oranında artışla 4.25 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 244, 346 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 100, 25 artarak (% 2.95 ) 3, 501
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, HALKB, ISCTR
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse YKBNK, GARAN, AKBNK
-
17:58XU100
Endeks 3, 226 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 65 üstünde . İşlem hacmi 73, 729.00 milyon TL de