***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi------------Bildirim İçeriğiFinansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi21/10/2020Karar Sayısı28SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıUKA Fon 01.01.2020-30.062020 Faaliyet Dönemi Finansal Rapor Sorumluluk Beyanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882918BIST