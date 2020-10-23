***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21/10/2020Bildirim İçeriğiFinansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi21/10/2020Karar Sayısı28SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanıİç Kontrolden Sorumlu YönEtim Kurulu Üyesi30.062020 Tarİhli Finansal Raporlara İlişkin Sorumluluk Beyanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883204BIST