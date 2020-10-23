***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
23.10.2020 10:21
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/10/2020
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/10/2020
Karar Sayısı
28
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
İç Kontrolden Sorumlu YönEtim Kurulu Üyesi
30.062020 Tarİhli Finansal Raporlara İlişkin Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883204
BIST
14:141.196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,30
|Açılış
|: 1.200
|
|Önceki Kapanış
|: 1.198
|
1.205
En Düşük
1.191
14:147,9656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0278
|Açılış
|: 7,9520
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9771
En Düşük
7,9310
14:149,4412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0497
|Açılış
|: 9,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4511
En Düşük
9,3571
14:14489,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,40
|Açılış
|: 489,18
|
|Önceki Kapanış
|: 485,99
|
490,33
En Düşük
485,53
BIST En Aktif Hisseler14:14
|SANFM
|12,10
|9.678.787
|% 10,00
|
|KONYA
|832,40
|147.643.838
|% 9,99
|
|KARTN
|1.238,20
|7.319.000
|% 9,99
|
|EMKEL
|4,63
|34.981.879
|% 9,98
|
|CASA
|36,24
|719.328
|% 9,95
|
|DAGHL
|19,80
|4.206.345
|% -10,00
|
|BMELK
|11,70
|877.689
|% -10,00
|
|BALAT
|7,57
|1.136.378
|% -9,99
|
|RAYSG
|22,90
|7.054.239
|% -9,98
|
|VANGD
|8,03
|2.311.154
|% -9,98
|
|TSKB
|1,73
|798.042.919
|% 0,00
|
|SISE
|6,85
|763.237.334
|% 0,15
|
|GARAN
|7,04
|702.561.633
|% -0,85
|
|KRDMD
|3,49
|509.643.012
|% -1,97
|
|KATMR
|3,67
|414.315.289
|% -7,56
|
|TSKB
|1,73
|798.042.919
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,85
|324.469.586
|% -2,63
|
|SKBNK
|1,90
|282.950.749
|% -4,52
|
|KRDMD
|3,49
|509.643.012
|% -1,97
|
|IHLAS
|1,29
|158.319.356
|% 4,03
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9611
|7,9656
|% 0,35
|
|Euro
|9,4338
|9,4412
|% 0,53
|
|Sterlin
|10,3775
|10,4295
|% 0,21
|
|Frank
|8,7689
|8,8217
|% 0,61
|
|Riyal
|2,1166
|2,1272
|% 0,30
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|6,03
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,76
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.283
|27,00
|
|Tam
|3.217
|3.297
|33,01
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|15,97
|
|Çeyrek
|780
|797
|7,99
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,78
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,03
|
|B. Petrol
|42,67
|42,67
|0,21
|
Seans Raporu
14:14
daha fazla
-
14:25PRZMA
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 361, 002 adet işlem
-
14:24DAGI
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 12.69 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 375, 717 adet işlem
-
14:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 07 kaybederek (% -0.28 ) 1, 080
-
14:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONYA, OZRDN, SANFM, KARTN, EUYO, CASA, KONTR, EMKEL
-
14:23
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PRZMA, MERKO, SUMAS, ROYAL, DAGI, BMELK, VANGD, RAYSG, AVOD, KERVN