***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
29.07.2022 10:00
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/07/2022
Karar Sayısı
46-2022
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. B4YO BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 30.06.2022 SORUMLULUK BEYANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049092
BIST
12:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,75
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.539
12:0517,9086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0137
|Açılış
|: 17,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
12:0518,2878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0114
|Açılış
|: 18,2305
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
12:051.015,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,68
|Açılış
|: 1.015,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler12:05
|KRPLS
|5,65
|533.975.206
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.446.004
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,77
|22.298.351
|% 8,45
|
|YAYLA
|6,24
|38.527.531
|% 7,77
|
|CMENT
|40,30
|691.185
|% 7,47
|
|SANEL
|8,03
|670.120
|% -9,98
|
|LIDFA
|8,85
|29.940.446
|% -9,97
|
|KZBGY
|70,85
|10.409.721
|% -9,97
|
|SNGYO
|6,17
|50.073.975
|% -6,09
|
|SERVE
|31,00
|211.203
|% -4,08
|
|THYAO
|49,60
|1.001.503.065
|% -0,20
|
|FROTO
|297,30
|660.454.904
|% 4,32
|
|KRPLS
|5,65
|533.975.206
|% 9,92
|
|SISE
|21,26
|390.073.613
|% 0,09
|
|YKBNK
|4,66
|327.287.543
|% 0,43
|
|EKGYO
|3,09
|321.942.372
|% -1,90
|
|SKBNK
|1,67
|165.680.707
|% 3,73
|
|KRPLS
|5,65
|533.975.206
|% 9,92
|
|YKBNK
|4,66
|327.287.543
|% 0,43
|
|TSKB
|2,65
|161.540.364
|% 1,53
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8984
|17,9086
|% -0,08
|
|Euro
|18,2671
|18,2878
|% 0,06
|
|Sterlin
|21,7276
|21,8365
|% -0,21
|
|Frank
|18,7267
|18,8395
|% 0,10
|
|Riyal
|4,7534
|4,7772
|% -0,14
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|7,20
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|1,54
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.737
|6.814
|-20,00
|
|Yarım
|3.283
|3.331
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.665
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,99
|20,02
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|-0,02
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,92
|
Seans Raporu
12:05
daha fazla
-
12:20LIDFA
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 8.85 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 343, 023 adet işlem
-
12:19KZBGY
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 70.85 lira fiyatla işlem gören hissede 144, 053 adet işlem
-
12:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 86 kaybederek (% -0.11 ) 2, 695
-
12:18
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, GUSGR
-
12:18XU100
Endeks 2, 542 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 9, 533.00 milyon TL de