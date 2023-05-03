***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
03.05.2023 16:23
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.07.2022
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/04/2023
Karar Sayısı
2023/15
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KONUT ALFA KATILIM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 31.12.2022 SORUMLULUK BEYANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146334
BIST
17:004.468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -38,41
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.311
17:0019,4740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0116
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0600
|
19,4962
En Düşük
19,4480
17:0021,5385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1299
|Açılış
|: 22,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,5620
En Düşük
21,3838
17:001.261,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,14
|Açılış
|: 1.261,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.265,27
En Düşük
1.257,55
BIST En Aktif Hisseler16:58
|INTEM
|77,00
|10.476.728
|% 10,00
|
|AVHOL
|19,61
|59.449.493
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|25.556.994
|% 9,95
|
|ICBCT
|7,00
|64.936.532
|% 9,37
|
|ISMEN
|45,32
|159.921.411
|% 8,68
|
|CRDFA
|3,42
|21.965.218
|% -10,00
|
|BFREN
|3.177,00
|35.465.500
|% -10,00
|
|ECZYT
|112,50
|74.417.909
|% -10,00
|
|MAGEN
|30,06
|33.863.946
|% -10,00
|
|KOPOL
|40,50
|91.581.307
|% -10,00
|
|EUPWR
|80,80
|7.538.686.542
|% 2,34
|
|THYAO
|127,00
|3.736.448.529
|% 0,55
|
|EREGL
|31,30
|2.155.136.082
|% -2,92
|
|KOZAL
|16,48
|1.990.799.775
|% -7,47
|
|TUPRS
|66,85
|1.964.305.285
|% 2,30
|
|KOZAL
|16,48
|1.990.799.775
|% -7,47
|
|EKGYO
|5,59
|661.304.189
|% -2,78
|
|EUPWR
|80,80
|7.538.686.542
|% 2,34
|
|YKBNK
|9,26
|839.139.575
|% -0,96
|
|ISCTR
|10,66
|770.207.202
|% -0,47
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4671
|19,4715
|% 0,05
|
|Euro
|21,5425
|21,5569
|% 0,69
|
|Sterlin
|24,2820
|24,4037
|% 0,38
|
|Frank
|21,8350
|21,9665
|% 0,63
|
|Riyal
|5,1767
|5,2027
|% 0,06
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.016
|-0,48
|
|Altın Gr.
|1.261
|1.262
|-0,29
|
|Cumhuriyet
|9.089
|9.227
|134,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.466
|4.554
|-57,00
|
|Çeyrek
|2.240
|2.284
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,34
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,80
|15,82
|-0,06
|
|B. Petrol
|72,69
|72,69
|-2,63
|