***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
16.08.2023 18:23
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.07.2023
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/07/2023
Karar Sayısı
2023/34
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 01.01.2023-30.06.2023 Hesap Dönemine İlişkin Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186124
BIST
'
18:057.662
En Düşük
|Değişim
|: -0,37%
|| -28,49
|Açılış
|: 7.685
|
|Önceki Kapanış
|: 7.691
|
7.589
En Yüksek
7.734
18:0527,0825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0258
|Açılış
|: 27,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,2020
En Düşük
27,0055
18:0529,5156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0089
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8268
En Düşük
29,2983
18:051.654,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,82
|Açılış
|: 1.654,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,37
|
1.665,76
En Düşük
1.651,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|COSMO
|146,30
|30.955.469
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,81
|1.857.585
|% 10,00
|
|ISKPL
|9,68
|146.559.112
|% 10,00
|
|ULUFA
|9,79
|149.592.234
|% 10,00
|
|KMPUR
|83,05
|971.081.908
|% 10,00
|
|SDTTR
|324,00
|337.006.565
|% -10,00
|
|TETMT
|1.072,50
|45.236.835
|% -9,99
|
|IDEAS
|48,02
|73.005.890
|% -9,99
|
|ONCSM
|212,80
|23.768.483
|% -9,98
|
|FORTE
|105,10
|107.067.813
|% -9,94
|
|TUPRS
|119,20
|8.556.005.034
|% 4,20
|
|THYAO
|254,50
|7.494.586.722
|% -2,00
|
|ASTOR
|131,30
|7.039.329.792
|% -5,81
|
|GESAN
|93,40
|6.505.669.686
|% -9,58
|
|PETKM
|19,60
|5.780.914.782
|% 0,98
|
|ZOREN
|4,93
|3.165.500.566
|% -1,00
|
|ADESE
|2,01
|965.190.483
|% -9,46
|
|SKBNK
|4,12
|1.451.782.846
|% 4,04
|
|EKGYO
|8,87
|3.070.063.369
|% 3,99
|
|ODAS
|12,80
|3.850.482.168
|% 5,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0767
|27,0825
|% 0,10
|
|Euro
|29,4981
|29,5156
|% 0,03
|
|Sterlin
|34,3760
|34,5484
|% 0,40
|
|Frank
|30,6764
|30,8612
|% 0,08
|
|Riyal
|7,1965
|7,2326
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|-1,04
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.655
|1,30
|
|Cumhuriyet
|11.338
|11.509
|-7,00
|
|Tam
|11.074
|11.161
|-23,00
|
|Yarım
|5.554
|5.606
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.769
|2.803
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,51
|22,54
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|19,62
|19,63
|0,05
|
|B. Petrol
|84,79
|84,79
|-0,10
|
Seans Raporu
18:05
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17:55ORGE
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